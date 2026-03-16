Resumen

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Este resultado fue impulsado por el importante crecimiento de la demanda interna (+5.8 %). (Foto: Freepik)
Este resultado fue impulsado por el importante crecimiento de la demanda interna (+5.8 %). (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que en el 2025 las ventas del comercio interno minorista experimentaron un importante crecimiento de 5,2% con relación al año anterior, alcanzando ingresos por S/52.487 millones.

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