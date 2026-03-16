El Ministerio de la Producción (Produce) informó que en el 2025 las ventas del comercio interno minorista experimentaron un importante crecimiento de 5,2% con relación al año anterior, alcanzando ingresos por S/52.487 millones.

“Este resultado fue impulsado por el importante crecimiento de la demanda interna (+5.8 %), el mismo que fue favorecido por campañas estratégicas de ventas en línea, el mayor consumo de productos básicos y el dinamismo del sector construcción”, destacó el titular de Produce, César Quispe Luján.

Al analizar los distintos rubros, se destacan principalmente los siguientes resultados: se registraron incrementos significativos en las ventas de supermercados e hipermercados (+5,0%), tiendas por departamento (+6.8%), equipamiento del hogar (+10,1%), farmacias y boticas (+6,1%) y ferreterías y acabados (+1,9%).

Resultados por cada rubro

En el caso de supermercados e hipermercados, Produce señaló que las ventas de esta actividad registraron un aumento de 5,0%, debido a una mayor demanda de productos de la línea de alimentos (+5,3%), productos farmacéuticos (+2,8%) y bebidas y tabaco (+5,9%), favorecido por el aumento en el consumo local.

El subsector de las tiendas por departamento registró un aumento interanual de 6,8% por un aumento en la demanda de muebles (+6,9%), prendas de vestir y calzado (+4,6%) y artículos de uso doméstico (+8,9%).

Asimismo, el rubro de equipamiento del hogar cerró el año con un significativo incremento de 10,1%, impulsado por la mayor demanda de artículos de uso doméstico (+11,1%) y de productos diversos (+9,3%), en un contexto de mayor dinamismo del sector construcción.

De igual manera, las ventas de farmacias y boticas experimentaron un crecimiento de 6,1%, debido a un aumento en la demanda de productos farmacéuticos y medicinales (+3,0%) y de productos de cuidado personal (+19,4%).

Por último, el subsector de ferreterías y acabados creció levemente +1,9%) por el aumento importante en la venta de muebles (+10,3%), y en menor medida, de artículos y equipos domésticos (+1,5%), impulsada por la mayor demanda de productos vinculados al sector construcción y autoconstrucción.

Creció el número de tiendas de comercio en el país

Por otro lado, el número de tiendas operativas en las actividades del comercio interno ascendió a 7020 locales en 2025, lo que representa un aumento de 11,2% con respecto a 2024. Este resultado estuvo impulsado por el aumento de locales en boticas y farmacias (+5,5%), supermercados e hipermercados (+19,2%) y tiendas por departamento (+23,2%).