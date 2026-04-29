El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el 2026 con fuerza. Durante el primer trimestre del año, las ventas de viviendas nuevas crecieron 25% frente al mismo período del 2025, reflejando un dinamismo sostenido del sector en un contexto de estabilidad de precios y condiciones financieras favorables.

Según datos de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), entre enero y marzo se colocaron cerca de 8.000 unidades, frente a las poco más de 6.300 registradas en el 2025.

Este desempeño no responde a un factor aislado, sino a una demanda estructural que continúa presionando el mercado. “La sorpresa es el número, pero no el comportamiento. Lo que vemos es una demanda insatisfecha que se está activando”, explicó Ana Cecilia Gálvez, gerente general de Codip.

La ejecutiva subrayó que el pico registrado en marzo –con casi 3.300 unidades vendidas– marca un récord histórico para el gremio y confirma una tendencia que ya venía consolidándose en meses previos.

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el 2026 con fuerza. | FOTO: GEC.

Demanda activa y mercado saludable

Uno de los indicadores clave detrás de este crecimiento es la absorción –que mide la velocidad de ventas frente al stock disponible–, la cual alcanzó el 5,6% al cierre del primer trimestre, muy por encima del promedio histórico de 3,7%.

Este avance ha permitido que el tiempo para agotar el stock se reduzca a 17 meses, frente a los 26 meses promedio de los últimos años.

“El stock ha subido, pero las ventas han subido más que el stock”, precisó Gálvez, al destacar que el mercado no muestra señales de sobreoferta ni riesgo de burbuja.

El entorno macroeconómico también ha contribuido a sostener este dinamismo. Con un crecimiento del PBI superior al 3% y tasas hipotecarias por debajo del 8%, la capacidad de compra de las familias es mayor.

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el 2026 con fuerza. (ilustración: EC DATA)

Sin embargo, Gálvez también apunta a factores adicionales, como expectativas económicas y decisiones adelantadas de compra ante posibles incrementos futuros en los precios.

“Podría haber un componente de expectativas. La gente piensa que los precios pueden subir más adelante y decide comprar ahora”, indicó.

A ello se suma un elemento estructural: el déficit habitacional, que sigue creciendo cada año. “La demanda insatisfecha no ha bajado. Al contrario, aumenta en alrededor de 140.000 viviendas anuales”, añadió.

Jesús María y San Miguel ganan terreno

A nivel geográfico, Lima Moderna continúa liderando el mercado inmobiliario, aunque con cambios relevantes en la dinámica interna de sus distritos. En particular, Jesús María se consolida como el distrito con mayor volumen de ventas, seguido por San Miguel, ambos beneficiados por una oferta más activa y competitiva. En contraste, Miraflores ha perdido protagonismo en los últimos años.

“Jesús María se lleva la medalla, es el que más vende. Luego sigue San Miguel”, detalló Gálvez.

La menor participación de Miraflores responde, principalmente, a una reducción del stock disponible tras cambios normativos municipales que limitaron el desarrollo de nuevos proyectos bajo esquemas de Vivienda de Interés Social (VIS), lo que ha ralentizado la renovación de la oferta.

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el 2026 con fuerza. (GEC)

En paralelo, otras zonas como Lima Centro también muestran un crecimiento importante, mientras que los distritos de Lima Norte, Lima Sur y el Callao comienzan a posicionarse como mercados emergentes, impulsados por una oferta más accesible y nuevas condiciones urbanísticas.

En conjunto, estos resultados reflejan un mercado inmobiliario más dinámico y diversificado, donde la demanda continúa absorbiendo la oferta a un ritmo cada vez más ágil.

Perspectivas

Pese a factores externos como el encarecimiento del combustible –que podría impactar los costos de construcción en los próximos meses según la ejecutiva de Codip–, el sector mantiene perspectivas positivas.

Para Gálvez, el crecimiento observado responde a fundamentos sólidos más que a un ciclo temporal. “No vemos un mercado estancado ni una burbuja. Lo que hay es una demanda real que está siendo atendida”, concluyó.