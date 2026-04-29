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El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el 2026 con fuerza. (Foto referencial: Freepik)
El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el 2026 con fuerza. (Foto referencial: Freepik)
Por Fiorella Gil Mena

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao arrancó el 2026 con fuerza. Durante el primer trimestre del año, las ventas de viviendas nuevas crecieron 25% frente al mismo período del 2025, reflejando un dinamismo sostenido del sector en un contexto de estabilidad de precios y condiciones financieras favorables.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.