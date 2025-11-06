Andino Investment Holding - Andino registró ingresos acumulados por S/408.0 millones al cierre del tercer trimestre del año, lo que representa un crecimiento de más del 24% respecto al mismo periodo de 2024.
- MÁS INFORMACIÓN: MEF implementará programa de eficiencia de gasto para priorizar hasta S/1.200 millones en seguridad ciudadana
Este resultado se explica por el destacado desempeño de sus principales unidades de negocio: Cosmos Agencia Marítima, SAASA Perú y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP).
Newsletter exclusivo para suscriptores
Asimismo, la utilidad operativa en septiembre de 2025 alcanzó los S/39.0 millones, lo que representa una mejora del 52,2% respecto al año anterior.
En cuanto al Ebitda, Grupo Andino sumó S/57.6 millones, con un crecimiento del 106,3%, impulsado principalmente por las operaciones de SAASA Perú y SAASA México.
“A pesar de un contexto económico internacional cambiante, nuestros resultados están en línea con las expectativas iniciales y responden al sólido desempeño de nuestras unidades de negocio de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, así como Servicios Logísticos Marítimos. Estas áreas han mostrado un importante dinamismo en los últimos meses”, señaló Carla Pérez, Gerente de Finanzas de Andino.
Contenido sugerido
Contenido GEC