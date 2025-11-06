En cuanto al Ebitda, Grupo Andino sumó S/57.6 millones, con un crecimiento del 106,3%. Foto: GEC.
En cuanto al Ebitda, Grupo Andino sumó S/57.6 millones, con un crecimiento del 106,3%. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

registró ingresos acumulados por S/408.0 millones al cierre del tercer trimestre del año, lo que representa un crecimiento de más del 24% respecto al mismo periodo de 2024.

Este resultado se explica por el destacado desempeño de sus principales unidades de negocio: Cosmos Agencia Marítima, SAASA Perú y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP).

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Asimismo, la utilidad operativa en septiembre de 2025 alcanzó los S/39.0 millones, lo que representa una mejora del 52,2% respecto al año anterior.

En cuanto al Ebitda, Grupo Andino sumó S/57.6 millones, con un crecimiento del 106,3%, impulsado principalmente por las operaciones de SAASA Perú y SAASA México.

“A pesar de un contexto económico internacional cambiante, nuestros resultados están en línea con las expectativas iniciales y responden al sólido desempeño de nuestras unidades de negocio de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, así como Servicios Logísticos Marítimos. Estas áreas han mostrado un importante dinamismo en los últimos meses”, señaló Carla Pérez, Gerente de Finanzas de Andino.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC