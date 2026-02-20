Ventas del sector automotor logran récord histórico mensual: llegan a 20,628 unidades en enero del 2026

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los automóviles sumaron 3,007 unidades (+28,6%), mientras que las camionetas alcanzaron 2,557 unidades (+16,4%). Foto: AAP.
Por Redacción EC

Según cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la comercialización de vehículos livianos nuevos llegó a 20.628 unidades en enero de 2026, lo que representó un récord histórico mensual y un aumento de 24% respecto a enero de 2025.

