Resumen

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La evolución se debió al crecimiento del empleo formal privado, en línea con el crecimiento de 13,2% de la inversión privada en el primer trimestre del 2026 Foto: GEC.
La evolución se debió al crecimiento del empleo formal privado, en línea con el crecimiento de 13,2% de la inversión privada en el primer trimestre del 2026 Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las ventas minoristas (retail) habrían alcanzado los S/13.811 millones durante el primer trimestre del año, 11% más respecto al primer trimestre del 2025, la tasa de crecimiento más alta desde el cuatro trimestre del 2021, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

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