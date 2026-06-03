Las ventas minoristas (retail) habrían alcanzado los S/13.811 millones durante el primer trimestre del año, 11% más respecto al primer trimestre del 2025, la tasa de crecimiento más alta desde el cuatro trimestre del 2021, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

El nivel de ventas estuvo por encima de lo que preveía Scotiabank. En su informe explicaron que la evolución se debió al crecimiento del empleo formal privado, en línea con el crecimiento de 13,2% de la inversión privada en el primer trimestre del 2026.

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Otro factor es la apreciación del sol frente al dólar reduciendo los precios relativos de los productos importados en moneda local, el sol se apreció alrededor del 8% frente al dólar en el primer trimestre del 2026. Además, el acceso a fondos extraordinarios, octavo retiro de fondos AFP a finales del 2025 y mayor número de locales, especialmente supermercados. Sin embargo, presiones inflacionarias debido a eventos extraordinarios en marzo, alza del precio del petróleo por el agravamiento del conflicto en Medio Oriente, afectaron la capacidad de gasto.

“Para el segundo trimestre del 2026 esperamos que las ventas retail vuelvan a crecer, aunque a un menor ritmo respecto del primer trimestre del 2026”, proyectó Scotiabank en su Reporte Semanal.

Por segmentos se mantendría el dinamismo en la venta de supermercados, tanto por una mayor demanda de alimentos, inclusive marcas blancas, y bebidas, mayor temperatura promedio asociada al Fenómeno el Niño, como por mayor demanda por la realización del Mundial de Fútbol, impulso a venta de bebidas y equipos de uso doméstico.

Asimismo, las ventas en mejoramiento del hogar continuarían creciendo, dado el continuo avance de la autoconstrucción, mayor consumo de cemento y el buen desempeño del sector inmobiliario, en especial en Lima.

En contraste, las ventas en tiendas por departamento podrían moderarse, dado el invierno atípico, temperaturas por encima del promedio, incidiendo en una menor venta de prendas abrigadoras, que dan mayor margen. A ello se sumaría el efecto electoral, temporada en la cual hay una mayor cautela por parte de los consumidores, y presiones inflacionarias en el segmento de combustibles, menor oferta de petróleo debido al conflicto en el Estrecho de Ormuz, elevando tarifas de transporte, reduciendo capacidad de gasto de la población.

En términos anuales, y con la esperada recuperación del segundo semestre del 2026, la entidad prevé que las ventas minoristas podrían superar los S/55.000 millones al cierre del 2026, con una tasa de crecimiento algo por encima de nuestra proyección de crecimiento de 3,8% para el sector comercio para este año.

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Desempeño por segmentos del primer trimestre del 2026

El sector retail creció 11% durante el primer trimestre del 2026 respecto al primer trimestre del 2025, según cifras de Produce. A nivel desagregado, destacaron las ventas en supermercados (+10,9%), debido a la mayor demanda de alimentos y en especial bebidas, creciendo por encima del sector, representando el 60% de la venta en supermercados, y un sostenido incremento de locales con formato no tradicional, poco más de 1,700 tiendas de descuento.

A ello se sumó el crecimiento en ventas de tiendas por departamento (+10,2%) por mayor demanda de artículos y equipos domésticos y muebles, creciendo 22% y 17% respectivamente, menor tipo de cambio sol/dólar menor precio de prendas importadas, acotada por caída de ventas en marzo, menor demanda de prendas y calzado.

Finalmente se elevaron las ventas de mejoramiento del hogar (+10,2%), ante el dinamismo del sector inmobiliario, nuevos créditos hipotecarios crecieron 14% en el primer trimestre del 2026, y una sostenida demanda de artículos de ferretería y para labores de autoconstrucción, consumo interno de cemento creció 14,3% en el primer trimestre del 2026 según el INEI.