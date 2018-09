Ventas de seguros alcanzan máximo histórico en junio

La recuperación de la demanda interna y la oferta de nuevos productos de protección empiezan a disipar el impacto negativo sobre el sistema de seguros, de la ley que permite a los jubilados del sistema privado de pensiones (SPP) retirar hasta el 95,5% de sus ahorros.

Según cifras de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), la venta de seguros anualizada a junio ha sumado S/11.952 millones, el dato más alto en la historia del sistema asegurador. “

Nos hemos venido recuperando, pero queda mucho por avanzar”, dijo Héctor Lucero, gerente técnico del gremio.

A decir de Lucero, la oferta de productos de rentas particulares para captar a los afiliados del SPP que optaron por retirar sus fondos ha sido clave para contrarrestar la reducción de las ventas de rentas vitalicias. A junio, la facturación anualizada de estas últimas (S/133.3 millones) representan la quinta parte de las primeras (S/684.3 millones).

Otro factor que ha ayudado a dinamizar la industria fue la recuperación de los créditos del sistema financiero y de la inversión pública. Eduardo Morón, presidente de Apeseg, sostuvo que los ingresos anualizados de las aseguradoras por las coberturas de desgravamen aumentaron en 11,3%, a S/1.282 millones. Las ventas de los seguros de cumplimientos de contratos (cauciones) aumentaron 20%, a S/191,3 millones.

No obstante, el récord alcanzado en junio aún no permite llegar a los niveles de ventas como porcentaje del PBI de casi 1,9% del 2015. Morón sostiene que hay mucho espacio para crecer en la comercialización de los seguros de rentas privadas, que aún no llegan a los niveles en que se vendían las rentas vitalicias antes del 2015.