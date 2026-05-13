Resumen

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El Portugal vs Colombia es el encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 que tiene las entradas más caras. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP)
El Portugal vs Colombia es el encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 que tiene las entradas más caras. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP)
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Redacción EC

El último mundial de Cristiano Ronaldo dispara la reventa para la Copa del Mundo 2026. Según The Wall Street Journal las entradas para el Portugal vs Colombia en Miami el 27 de junio ya cuestan 2.120 euros, superando los precios del Super Bowl.

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