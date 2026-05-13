El último mundial de Cristiano Ronaldo dispara la reventa para la Copa del Mundo 2026. Según The Wall Street Journal las entradas para el Portugal vs Colombia en Miami el 27 de junio ya cuestan 2.120 euros, superando los precios del Super Bowl.

De acuerdo con el medio, que cita datos agregados por TicketData, que rastrea los precios de reventa, cuando aún no se conocía el sorteo de los partidos en diciembre del 2025, el precio de salida de la entrada más barata para el partido en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, era inferior a US$400 (unos 340 euros).

Menos de una hora después de que la FIFA anunciara que el partido sería entre Portugal y Colombia, las entradas más baratas superaron los US$2.000 (1.700 euros).

Ahora, las entradas de reventa más baratas para el partido cuestan de media unos US$2.500 (más de 2.120 euros), según información de TicketData. Dicho monto es ahora superior al registrado por una entrada para el Super Bowl. La final del año pasado fue de US$2.109 (unos 1.790 euros).

Este es el encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 más caro, sin contar con la presencia de los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), solo es superado por la final del torneo, donde los precios de reventa para ver el partido son de al menos US$8.400 por entrada (unos 7.130 euros).

Contribuye a este monto elevado, aparte del atractivo de ver a Cristiano Ronaldo, que Portugal y Colombia se encuentren entre los 15 mejores del ranking FIFA. Siendo este partido uno de los cuatro únicos encuentros disputados entre dos países de esta élite en esta ronda inicial del mundial.