“Veredas que guían”, el proyecto que busca transformar las calles de Lima y hacerlas inclusivas: esta es su historia

Unacem, de la mano de Cementos Sol, marca de su portafolio de productos, logró hacer realidad “Veredas que guían”, con el objetivo de implementar un sistema de baldosas podotáctiles (superficies de relieve diferente que sirven para ser percibida con más facilidad por los pies, por el bastón guía u otro elemento de apoyo) que complemente a las actuales, aportando accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Esta propuesta ganó el reconocimiento de Creatividad Empresarial de la UPC en la categoría marketing, comercialización y ventas. El gerente comercial, Gabriel Barrio, cuenta cómo se gestó el proyecto, qué significó el premio y qué viene a continuación.

¿Cuándo nació “Veredas que guían”?

Este proyecto nació 3 años atrás aproximadamente. Esta muy buena idea nos la presentó la agencia Circus Grey, que está bastante alineada al propósito de Cemento Sol, que es mejorar la calidad de vida de las personas a través de una buena construcción. La agencia conoce los valores de Unacem, los valores del Grupo y nos presentaron esta idea que tenía en el centro al cemento como motor de desarrollo para poder facilitar la calidad de vida de las personas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿Fue aprobada de manera rápida la propuesta?

La propuesta fue aprobada rápidamente por nosotros, creíamos que está muy bien alineada a lo que es Cementos Sol, pero nos demoramos aproximadamente 2 años en implementarla, principalmente porque queríamos trabajarlo bien. Queríamos involucrar a todos los actores indispensables para este proyecto. Nos asociamos con la Unión Nacional de Ciegos del Perú, con la ONG “Yo soy tus ojos” para trabajar con el usuario final, para que ellos sean parte del desarrollo y luego de eso, lo trabajamos con el Estado, con las municipalidades. Había que encontrar a la municipalidad idónea.

Veredas que guían

¿En qué consiste “Veredas que guían” y qué es lo que buscaron alcanzar?

En el Perú hay aproximadamente 3 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Dentro de esta cifra, el 60% presenta algún tipo de discapacidad visual. Lo que busca este proyecto es ser un complemento al sistema universal de baldosas podotáctiles porque no le dan 100% de independencia a una persona que tiene algún tipo de discapacidad visual. Estas te indican con líneas verticales paralelas que puedes avanzar y con puntos que tienes que frenar. Pero no pueden llegar a su destino final, entonces este proyecto complementa el sistema universal y usando el mismo patrón de señalización pudimos colocar 10 señalizaciones con las cuales las personas pueden identificar los 10 servicios básicos que comúnmente están buscando en la calle.

¿Cuáles son estos 10 servicios?

Se ha determinado que sean restaurantes, bancos, bodegas, farmacias, paraderos, centros de salud, peluquerías, centros comerciales o supermercados, empresas de telefonía y hospedajes.

¿Cómo funciona el sistema que complementa al universal?

El sistema universal tiene líneas verticales y puntos. Lo que nosotros hicimos fue colocar líneas horizontales que pueden ser contadas. Entonces, cuando uno está caminando, en las líneas verticales se siente que entra una línea horizontal que te rompe un poco el paso y a raíz de eso, el usuario ya sabe que tiene que contar cuántas líneas hay adentro. Una línea banco, dos líneas bodega, tres líneas farmacia, cuatro líneas telecomunicaciones, etcétera. Con eso le damos mayor autonomía a las personas para que puedan encontrar estos 10 servicios básicos.

Unacem ganó el premio Creatividad Empresarial de la UPC con "Veredas que guían" / Alonso Ventura

¿Qué retos trajo trabajar “Veredas que guían”?

Teníamos principalmente tres actores: el usuario, Unacem y el Gobierno. Desarrollar un proyecto con estos tres actores es complicado principalmente para cuadrar tiempo y prioridades. Pero la convicción de que estábamos trabajando para desarrollar un proyecto que mejoraría la calidad de vida de las personas, hizo que finalmente esos problemas puedan ser superados. El principal objetivo era que una municipalidad de Lima comprara el proyecto y lo quiera implementar. Iniciar esto en Perú no iba a ser una tarea fácil.

¿Cuál es el primer distrito que aceptó esta propuesta? ¿Actualmente hay alguna otra en la mira?

Miraflores fue el primero, lo cual es bueno porque es un distrito bastante transitado durante el día. Siendo un distrito céntrico, estamos beneficiando a una gran cantidad de personas. Hoy estamos recibiendo muchos comunicados de otros municipios que quieren implementarlo, pero que no tienen aún el sistema universal, lo cual a nosotros nos da bastante gusto porque estamos motivando a que otras municipalidades apuesten por la inclusión. También estamos trabajando el proyecto con seis ciudades del extranjero que están interesadas. De hecho, hace aproximadamente 2 meses, vino una delegación del distrito de Shibuya de Japón, le explicamos el proyecto y paseamos por Miraflores para que lo vean implementado.

¿Qué significó para ustedes ver ya plasmado el proyecto? ¿Cómo ha sido la recepción de los usuarios?

La recepción del usuario ha sido bastante positiva y este es un aprendizaje que hay que tener cuando queremos desarrollar proyectos y sobre todo proyectos que generen inclusión. El usuario es quien tiene que decidir cómo debe darse el desarrollo del proyecto. Toda la primera etapa, antes de presentarlo a la municipalidad, fue desarrollado 100% con los usuarios. Desarrollamos modelos, tipos de las baldosas y ellos pudieron probarlo con bastón, sin bastón, hay algunos que las reconocían con el pie. Además, los establecimientos fueron elegidos por los usuarios. Desplegamos toda una capacitación, la cual fue en formato de audios y braille. Cuando uno se involucra con el usuario a conciencia, lo hace partícipe, tienes una parte asegurada del éxito de la implementación. No hay prueba - error porque el usuario ya lo probó previamente.

Gabriel Barrio, Gerente Comercial de UNACEM

¿Qué significó para ustedes ganar el premio a la Creatividad Empresarial de la UPC?

Es un premio que lo veníamos persiguiendo desde hace mucho y por algunos motivos no se nos daba. Nos sentimos bastante orgullosos, además que este proyecto ha trascendido y ganado otros diferentes premios como el Cannes Lions Oro y el de Bronce. Digamos que ha salido un poco del espectro de marketing y publicidad porque es un proyecto analizado por varios rubros, no solo por el comercial.

¿Qué mensaje le daría a quienes buscan innovar sin perder su identidad?

Que la innovación tiene que ser transversal a todos los procesos que esté desarrollando. Tiene que ser vista un poco más allá de desarrollos digitales, que creo que es lo que está en este momento en tendencia o el lanzamiento de nuevos productos. Hay muchas maneras de involucrarte en cómo cambias la visión que tienes hacia tus consumidores, en tus procesos, hay que tener una cultura de innovación constante que te ayuda a mejorar y buscar espacios donde no estabas.

¿Qué sigue para Unacem en temas de innovación, tienen proyectos en marcha o van a potenciar aún más “Veredas que guían”?

Las dos cosas. Estamos buscando realmente la expansión de este proyecto. Actualmente también estamos trabajando con una agencia especializada en implementación de proyectos de inclusión en Estados Unidos. Hay tres ciudades de EE.UU. interesadas en implementar “Veredas que guían”, así que estamos en un proceso de expansión. Por otro lado, la innovación en Unacem es transversal a todas las áreas y a todos los procesos que manejamos. Constantemente tenemos programas internos de innovación donde se premian las ideas de todo el equipo. Innovamos no solo en el lanzamiento de productos sino en cómo hacerle la vida más fácil a nuestros clientes o mejorar la calidad de vida a nuestros consumidores.