Con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias, miles de peruanos viajarán al extranjero para disfrutar de unos días de descanso. Solo durante julio de 2025, más de 320 mil peruanos residentes salieron del país por motivos de turismo, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Sin embargo, una emergencia médica, la pérdida o daño del equipaje, la cancelación o retraso de un vuelo, o un accidente durante el viaje pueden alterar los planes. Por ende, contar con un seguro de viaje te brinda respaldo y asistencia para afrontar estas situaciones.

“Muchas personas contratan un seguro de viaje, pero no siempre conocen qué hacer cuando ocurre un imprevisto. Saber cómo actuar y comunicarse oportunamente con la aseguradora facilita el acceso a las coberturas previstas en la póliza y recibir orientación durante una emergencia”, señaló Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

Solo el año pasado, 84.832 viajeros protegieron sus viajes con un seguro, accediendo a asistencia médica, indemnizaciones y apoyo frente a situaciones inesperadas en distintas partes del mundo. En ese contexto, APESEG comparte una serie de recomendaciones para que los viajeros sepan qué hacer frente a un imprevisto.

¿Ante qué situaciones puede ayudarte un seguro de viaje?

Las coberturas pueden variar según la póliza contratada, pero generalmente un seguro de viaje ofrece protección frente a situaciones como:

Emergencias médicas durante un viaje al extranjero.

Cancelaciones o retrasos de vuelos.

Pérdida, demora o daño del equipaje.

Accidentes ocurridos durante el viaje.

¿Qué hacer si necesitas usar tu seguro de viaje?

Si durante un viaje al extranjero ocurre un imprevisto, APESEG recomienda seguir estas acciones:

Comunícate con tu aseguradora: utiliza los canales de atención indicados en tu póliza apenas ocurra el incidente. La aseguradora te orientará sobre el procedimiento que corresponde seguir de acuerdo con las condiciones de tu seguro. Reporta el incidente cuando corresponda: si el inconveniente involucra a la aerolínea, como la pérdida, demora o daño del equipaje, presenta el reclamo y solicita la constancia correspondiente antes de abandonar el aeropuerto. Si se trata de otro tipo de incidente, sigue las indicaciones brindadas por tu aseguradora. Conserva toda la documentación: guarda comprobantes de pago, reportes, recetas médicas, facturas y cualquier otro documento relacionado con el incidente. Dependiendo de las condiciones de la póliza y del tipo de cobertura contratada, esta documentación podría ser necesaria para solicitar un reembolso o acreditar el siniestro ante la aseguradora. Revisa las condiciones de tu seguro: las coberturas, requisitos y procedimientos pueden variar según la póliza contratada. Antes de viajar, verifica qué situaciones están cubiertas, cuáles son los canales de atención y qué documentación podría solicitar la aseguradora en caso de un siniestro.

“Antes de emprender un viaje es recomendable revisar las coberturas contratadas, identificar los canales de atención de la aseguradora y llevar siempre a la mano la información de la póliza. Dedicar unos minutos a conocer cómo funciona el seguro permitirá actuar con mayor rapidez y tranquilidad si surge un imprevisto lejos de casa”, agregó Chávez de Piérola.