Solo en julio de 2025, más de 320 mil peruanos residentes viajaron al extranjero por motivos de turismo, según cifras del Mincetur. Foto: GEC.
Solo en julio de 2025, más de 320 mil peruanos residentes viajaron al extranjero por motivos de turismo, según cifras del Mincetur. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias, miles de peruanos viajarán al extranjero para disfrutar de unos días de descanso. Solo durante julio de 2025, más de 320 mil peruanos residentes salieron del país por motivos de turismo, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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