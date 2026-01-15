En los últimos siete años, la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del Perú, superando incluso al narcotráfico. Así lo alertó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante su participación en la Semana de la Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú.

Ortiz advirtió que las consecuencias de esta actividad ilícita son evidentes. “Hoy día la minería legal es la actividad criminal más grande del Perú por encima del narcotráfico. Hoy la minería ilegal en poco años, en 5 o 7 años, se ha convertido en la actividad criminal número 1 del país”, afirmó, añadiendo que esta actividad “probablemente tiene vínculos y vasos comunicantes con el narcotráfico”.

El representante del IIMP fue enfático al señalar que el debate público suele confundir minería ilegal con pequeña minería formal. “El mensaje de todos es que tenemos que estimular una pequeña minería que cumpla con la ley”, sostuvo, remarcando que no puede haber excepciones por tamaño o escala. “Nadie puede estar exento al cumplimiento de la ley. No por ser pequeño las leyes no aplican”, agregó.

El vicepresidente del IIMP explicó que la informalidad genera impactos laborales, ambientales y sociales que terminan siendo asumidos por toda la ciudadanía. “Deben cumplir estándares ambientales porque finalmente remediar los pasivos de la minería informal lo pagamos entre todos. Claramente es una situación insostenible e injusta”, advirtió.

Por otro lado, cuestionó el rumbo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que calificó como un experimento fallido. “La lucha tiene que ser continua e implacable para poder llegar a una Ley MAPE que permita estimular el crecimiento de la minería y la pequeña minería responsable, pero a la vez ponga un límite a este experimento, como lo es el Reinfo, que claramente ha perdido su rumbo”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad política en un año electoral. “Tenemos algunos candidatos que tienen un discurso animando a que el Reinfo continúe, animando a que esta ilegalidad se fortalezca”, advirtió.