Villanueva: "Perú es el país que tiene más días de vacaciones, y hay que revisarlo"

La reforma laboral que planea presentar e implementar el Gobierno para reducir los costos no salariales de las empresas, como mencionó el Presidente Martín Vizcarra en CADE 2018, será abordada en "estricto derecho de los trabajadores". Así lo expresó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en una entrevista en el programa Agenda Política en Canal N.

Un aspecto que llamó la atención, sin embargo, fue sus precisiones sobre la cantidad de vacaciones que gozan los trabajadores peruanos (30 días calendario). El primer ministro indicó que Perú es el país que tiene mayores días de vacaciones "y eso hay que revisarlo”.

“[Respecto a los días de vacaciones y CTS] nosotros no vamos a reducir, sino regular; no es que sean muchos días, si no se tiene que revisar en los términos de cómo se dan, para ello tendremos consultas con los mismos trabajadores”, indicó Villanueva.

De otro lado, sobre la rigidez del mercado laboral -la cual fue abordada recientemente por el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes-, Villanueva no supo explicar durante la entrevista a qué se refiere esta definición; que ha sido explicada por diversos representantes del sector privado como uno de los grandes motivos del alto costo no salarial para las empresas.

En tanto, Villanueva negó que se incrementará la indemnización por despido arbitrario de 12 a 24 sueldos, condicionado a la eliminación de la reposición. El costo de desvinculación laboral también es visto como un componente de la rigidez del mercado laboral para los empresarios.

Finalmente, Villanueva comentó sobre las declaraciones del presidente del Banco Central de la Reserva (BCR), Julio Velarde, quien dijo que Martín Vizcarra no estaba preparado para asumir la presidencia al no tener un plan de Gobierno y ante la rapidez con la que debió asumir dicho cargo. Según el primer ministro, dicho plan de Gobierno sí existió y fue presentado al Congreso en su debido momento.