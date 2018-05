Villanueva: "Por supuesto que hay que revisar cualquier contrato"

La mañana después de haber obtenido el voto de confianza del Congreso, el premier César Villanueva negó que el Gobierno esté interfiriendo con la labor de organismos reguladores en el marco de las protestas en Moquegua que llevaron a la revisión de las tarifas de la EPS Moquegua S.A para el período 2018-2023.

"Nosotros no estamos interviniendo a las reguladoras, de ninguna manera. Y no se retrocedió, el aumento se cubrió con un fondo de S/2 millones a través de la OTASS; pero no se eliminó la resolución", declaró en RPP, recordando que ahora se procederá a revisar el cálculo realizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para aplicar un ajuste tarifario en los servicios de agua y saneamiento en la región.

"Pero no se está retrocediendo ni cambiando, ni mucho menos afectando la autonomía", insistió Villanueva.

"Lo mismo con los peajes. Lo que pasa es que en el país creen que todas las instituciones son santificadas, tienen autonomía y nadie las puede mirar. Por supuesto que hay que revisar cualquier contrato cuando es necesario", declaró refiriéndose a las conversaciones que viene teniendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el gremio Consejo Nacional de Transporte Terrestres (CNTT).

AHORRO E INVERSIONES

De otro lado, el Premier aumentó la cifra de gasto corriente que se habría podido ahorrar en los primeros 30 días de gobierno. Después de que el miércoles dijera al Congreso que se había ahorrado S/ 2.000 millones; ahora precisó que el monto ascendería a S/ 2.500 millones que habrían estado destinados a viajes, consultorías.



“Hemos frenado un poco el despilfarro que se ha hecho en gasto corriente [...] sin que eso paralice el aparato público, pero son exageraciones en cuanto a consultorías, gasto de viajes, número de viajes, sin mayor rentabilidad para los resultados”, indicó.

Sin embargo, se debe recordar que se han efectuado anuncios formalizados en el Informe de Actualización del Marco Macroeconómico Multianual (IAPM) y se ha conocido un proyecto de decreto de urgencia del MEF; pero aún no se han ejecutado las medidas de ahorro.



Asimismo, Villanueva señaló que ahora el mantenimiento de carreteras se registrará como inversión y no como gasto corriente. “Porque una carretera a la que no se le hace mantenimiento periódico en un tiempo, al final en zonas lluviosas como la selva o las propias zonas andinas, se te va en un año. Y vas a tener que reconstruir, que te sale más caro, el siguiente año”, explicó.

En cuanto a inversión pública, detalló que se detectaron fallas burocráticas se identificaron en el Foniprel (Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local), fondo concursable que ha entrado en reestructuración. “Revisamos lo mismo allí y separamos S/ 200 millones de S/ 600 que estaban parados”, indicó.



“Hemos sacado rápidamente de eso S/ 2,500 millones y adicionamos un bono de S/ 25 millones para algo que a futuro va a tener que repensarse”, agregó.