La escuela de educación ejecutiva, impulsada por la firma peruana, tiene como fin de ofrecer una nueva alternativa de formación de líderes. Foto: GEC.
La escuela de educación ejecutiva, impulsada por la firma peruana, tiene como fin de ofrecer una nueva alternativa de formación de líderes. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Vinatea & Toyama (V&T), firma en derecho laboral y gestión de personas, anunció el nacimiento de Vinatea & Toyama School, la escuela de educación ejecutiva impulsada por la firma peruana a fin de ofrecer una nueva alternativa de formación de líderes.

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