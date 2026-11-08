La Cámara de Comercio de Lima estima que el evento aportaría medio punto porcentual al crecimiento anual del sector.
La Cámara de Comercio de Lima estima que el evento aportaría medio punto porcentual al crecimiento anual del sector.
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV no solo movilizará a miles de fieles, sino que también abrirá una oportunidad para el comercio peruano. El mayor flujo de visitantes y asistentes a los encuentros religiosos podría elevar las ventas del retail entre 10% y 20% durante la semana del evento, frente a una semana habitual de noviembre, según estimaciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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