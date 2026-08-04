Adrián Lomello, director para América de la Red Mundial de Turismo Religioso, indicó que los recursos destinados para preparar la visita del papa León XIV al Perú podrían generar un retorno de hasta seis veces la inversión realizada.

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“La visita del papa es una oportunidad interesante porque la inversión que se haga multiplica por seis los resultados”, sostuvo en entrevista en RPP.

El especialista aseguró que la experiencia internacional demuestra que las inversiones vinculadas a grandes eventos religiosos producen un efecto multiplicador tanto en el turismo como en el posicionamiento internacional del país.

Como ejemplo, citó el caso de España, donde una reciente visita papal implicó una inversión conjunta del Estado, el sector privado y la Iglesia por alrededor de 25 millones de euros, que posteriormente habría generado una recuperación cercana a los 125 millones de euros.

“Hay que destinar un monto para invertir y recuperar seis veces más ese monto, más todo el impacto espiritual, de posicionamiento internacional, de repercusión interna y de movilización de jóvenes”, agregó Lomello.

En ese sentido, destacó la creación de la denominada Ruta del Papa, que recorrerá los lugares donde León XIV desarrolló parte de su vida pastoral en el Perú. Para Lomello, esta iniciativa puede convertirse en un nuevo atractivo capaz de diversificar el turismo nacional y reducir la dependencia de destinos tradicionales como Cusco y Lima.

“Perú tiene que salir de la trampa de Cusco y Lima porque tienen muchísimos otros atractivos extraordinarios. Hay que gestionarlos, invertir y motivar al sector privado para desarrollarlo”, subrayó. Además, remarcó que el regreso del pontífice representa una oportunidad para fortalecer la imagen internacional del Perú en un momento en que el país no recupera los niveles de turismo antes de la pandemia.

Asimismo, explicó que el turismo religioso representa uno de los segmentos más importantes de la industria turística global. Según, indicó, alrededor del 20% de los turistas del mundo viajan motivados por la fe, lo que equivale a unos 400 millones de personas. En América, estimó que existen cerca de 80 millones de turistas espirituales, mientras que en el país el flujo alcanzaría aproximadamente ocho millones de visitantes, aunque reconoce que es un segmento poco visibilizado.

No obstante, destacó que el Perú cuenta con una ventaja competitiva gracias a la gran cantidad de santuarios, iglesias y santos de reconocimiento internacional, como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo y el Señor de los MIlagros, aunque consideró que este potencial aún no ha sido desarrollado como un producto turístico.

Lomello consideró que se necesita desarrollar rutas temáticas, museos, recorridos guiados, experiencias interactivas, estrategias de promoción y un relato que permita atraer tanto a peregrinos como a turistas interesados en el patrimonio cultural.