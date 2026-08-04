Lomello explicó que el turismo religioso representa uno de los segmentos más importantes de la industria turística global. En América, estimó que existen cerca de 80 millones de turistas espirituales, mientras que en el país el flujo alcanzaría aproximadamente ocho millones de visitantes. Foto: AFP.
Lomello explicó que el turismo religioso representa uno de los segmentos más importantes de la industria turística global. En América, estimó que existen cerca de 80 millones de turistas espirituales, mientras que en el país el flujo alcanzaría aproximadamente ocho millones de visitantes. Foto: AFP.
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Redacción EC

Adrián Lomello, director para América de la Red Mundial de Turismo Religioso, indicó que los recursos destinados para preparar la visita del papa León XIV al Perú podrían generar un retorno de hasta seis veces la inversión realizada.

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