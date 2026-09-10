La visita del Papa León XIV el próximo 16 de noviembre de este año al país permitirá posicionar al Perú como un destino líder en turismo religioso, así lo indicó el gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Loayza.

LEE TAMBIÉN: Gobierno crea comisión para fortalecer y modernizar el sector Trabajo

“Nuestro rol es articular esfuerzos y asegurar que esta visita no sea solo un evento coyuntural, sino el inicio de una estrategia sostenida para posicionar al Perú como destino líder en turismo religioso”, señaló para Agencia Andina, Loayza.

Agregó además que desde hace varios meses vienen trabajando primero en el plano gremial y que ahora se han puesto a disposición de todas las instituciones, privadas, académicas y de la iglesia. Como se sabe, el Papa León XIV visitará el Perú entre el 11 y 16 de noviembre próximo. La Santa Sede ha confirmado que el Obispo de Roma visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, pero el programa de actividades aún no ha sido definido.

En ese sentido, Loayza mencionó que el turismo religioso mueve un porcentaje significativo del turismo mundial y que nuestro país, con su riqueza cultural y su diversidad única, no puede dejar pasar esta oportunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Esta es la actividad que realizará el Papa León XIV en el Estadio Monumental tras su llegada al Perú

“Queremos que la visita del Papa sea el punto de partida para que el Perú aproveche mejor este segmento, integrando fe, patrimonio y desarrollo sostenible”, sostuvo.

Loayza enfatizó que la visita del Papa León XIV al Perú es, ante todo, un acontecimiento espiritual de enorme trascendencia. “Pero, desde la Cámara Nacional de Turismo, queremos subrayar que también representa un desafío y al mismo tiempo una oportunidad para el sector turístico”, destacó.