La Santa Sede ha confirmado que el Obispo de Roma visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, pero el programa de actividades aún no ha sido definido. (Andreas SOLARO / AFP)
La Santa Sede ha confirmado que el Obispo de Roma visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, pero el programa de actividades aún no ha sido definido. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Redacción EC

La visita del Papa León XIV el próximo 16 de noviembre de este año al país permitirá posicionar al Perú como un destino líder en turismo religioso, así lo indicó el gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Loayza.

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