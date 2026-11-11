La visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre, movilizaría alrededor de 850 mil turistas nacionales y extranjeros y generaría un movimiento económico cercano a S/300 millones, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Las ventas podrían incrementarse entre 20% y 40% durante este periodo.

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“La oportunidad no está únicamente en desarrollar un producto alusivo al evento. Los negocios que pueden aprovechar mejor esta demanda serán aquellos que combinen precios accesibles, utilidad, identidad local y una adecuada planificación del inventario. Las preventas y los combos también permiten reducir el riesgo de quedarse con mercadería una vez finalizada la campaña”, señaló Erika Guerrero Agurto, docente de la Facultad de Negocios de Zegel.

Entre los productos con mayor potencial figuran los artículos de compra rápida, como banderines, estampas, llaveros, rosarios e imanes, con precios referenciales de S/2 a S/15. En un segundo nivel aparecen polos, gorras, artesanías, kits para peregrinos, monedas y figuras coleccionables, cuyos precios pueden oscilar entre S/20 y S/60. También destacan agua embotellada, bebidas, snacks, alimentos preparados y accesorios de protección solar para quienes permanecerán varias horas en espacios abiertos.

Lambayeque ya muestra ejemplos de este movimiento comercial. King Kong Real desarrolló el “Dulce Bendición”, un alfajor inspirado en León XIV que desde septiembre ha vendido cerca de 10 mil unidades y proyecta comercializar otras 8 mil durante la permanencia del papa León XIV en la región. Además, la empresa incrementó su personal en 100% para atender la demanda.

Otra propuesta son las “Papaletas”, helados inspirados en el Papa cuya producción alcanzaría las 6 mil unidades durante su visita a Lambayeque, con una proyección de crecimiento de ventas de hasta 357% frente a una jornada habitual.

Zegel recomendó a los emprendedores evitar una producción excesiva y trabajar con preventa, abastecimiento gradual, combos y reposición de inventario. Las redes sociales y los pagos digitales también pueden ampliar el alcance y agilizar las ventas durante una coyuntura comercial que concentrará buena parte de la demanda en pocos días.