Papa León XIV: Fieles esperaron largas horas para ver al Santo Padre a su paso por la avenida Brasil rumbo a Palacio de Gobierno. Foto: EC.
Papa León XIV: Fieles esperaron largas horas para ver al Santo Padre a su paso por la avenida Brasil rumbo a Palacio de Gobierno. Foto: EC.
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre, movilizaría alrededor de 850 mil turistas nacionales y extranjeros y generaría un movimiento económico cercano a S/300 millones, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Las ventas podrían incrementarse entre 20% y 40% durante este periodo.

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