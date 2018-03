Declan Ryan, cofundador de la aerolínea low cost Ryanair y presidente de Viva Air desde este año, planea aterrizar el grupo de aerolíneas sudamericanas —Viva Air Perú y Viva Air Colombia— en la Bolsa de Valores de Nueva York para el 2020.

Según el diario inglés The Times, el empresario de aviación irlandés precisó en una conferencia el mes pasado que estaba buscando que Viva Air liste, también, en la bolsa de Colombia.

"Listaremos a Viva Air, sin duda, en la Bolsa de Nueva York dentro de los próximos dos años. Probablemente tendremos una doble inclusión en Colombia también ", comentó Ryan en la conferencia Routes Americas en Quito, Ecuador.

De acuerdo a The Times, una portavoz de Irelandia Aviation, —matriz de la compañía de inversiones de la familia Ryan— precisó que todo estaba "en orden" para que la oferta pública inicial se dé en el 2020.

PROYECCIONES

Declan Ryan adelantó que la flota de la compañía aumentará en unos 25 aviones en Colombia y, en el caso de Viva Air Perú, esta incrementaría entre 10 a 15 Airbus320, según informó el medio especializado Routesonline.

El año pasado, la compañía concretó la compra de 50 aviones Airbus A320, lo que le daría la flota más moderna de Sudamérica. Viva Air recibirá los primeros siete aviones este año, y otros ocho estarán programados para el año 2019.

Cabe resaltar que Irelandia Aviation lanzó Viva Air en Colombia el 2012 y en Perú el 2017.

¿INGRESARÁ A OTROS PAÍSES?

Ryan destacó que el grupo está buscando nuevos mercados; entre sus planes cercanos, estarían buscando iniciar operaciones en Ecuador. Precisó que el grupo sostuvo "profundas discusiones" con algunos aeropuertos en el país.

"Soy un poco virgen en Ecuador, pero el aeropuerto de Latacunga me sorprendió", opinó el ejecutivo. En ese sentido, precisó que el grupo se enfocará en la región de los Andes.

Sin embargo, anotó que Viva Air no está considerando Chile o Brasil.

"No estamos mirando a Chile, ya que sería una pesadilla debido a las aerolíneas que ya están allí", explicó. "Queremos evitar esa pelea".

De otro lado, añadió que Argentina es un mercado "muy interesante" y dijo no tener dudas de que, eventualmente, ingresarán a dicho país. No obstante, resaltó que actualmente el mercado argentino "no huele bien", por lo cual el destino no es prioridad para el grupo.

Lea más noticias de Economía en...