Viviendas: ¿En qué distritos de Lima bajaron de precio?

San Isidro: El precio de los inmuebles en este distrito mostró un aumento de 0,7%: pasó de US$ 2.278 por m² en el 2016 a US$ 2.294 el año pasado. En tanto, el alquiler no siguió esta línea y el monto a pagar cayó de US$ 120 por m² a US$ 113. (Foto: El Comercio)