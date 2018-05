Vizcarra defiende incremento del ISC a bebidas azucaradas

El incremento en el Impuesto Selectivo del Consumo (ISC) tendrá un impacto mínimo en el nivel de precios, aseguró el presidente Martín Vizcarra recordando que los análisis del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuntan a un efecto de 0,3% sobre la inflación.

“Es mínimo el impacto, y creo que se justifica”, dijo en entrevista en ATV reconociendo que la medida no es del agrado del sector privado; para luego invitar a los empresarios a apoyar la medida.



Así, enfatizó que el incremento en el ISC de las bebidas azucaradas del 17% al 25% responde no solo a incrementar la recaudación sino a enfrentar el alto índice de diabetes infantil en el país.



“Ahí el objetivo no es recaudar más, es cuidar la salud y cuidar el ambiente”, remarcó.

En cuanto a un alza en las tarifas de transporte, Vizarra descartó que vaya a ser significativa y remarcó que la decisión por el incremento en el ISC a los combustibles se basó en por el índice de nocividad.



“Se ha hecho un ajuste en el ISC por los más nocivos, estamos viendo el cuidado del medio ambiente”, dijo.