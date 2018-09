Vizcarra: "Invito a los empresarios a que confíen en nuestro país"

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, destacó durante su intervención en una cumbre de la Alianza del Pacífico la importancia de combatir la corrupción para lograr un desarrollo sostenible del país.

Ante la presencia de sus homólogos de Chile —Sebastián Piñera—, Colombia —Iván Duque— y México —Enrique Peña Nieto—, remarcó que el Perú crecerá, para el 2021, por encima del 5%; no obstante, agregó que estas tasas solo tienen sentido si es que se tienen instituciones sólidas.

"Eso es lo que nos está faltando como país", remarcó Vizcarra.

El mandatario precisó que su Gobierno se ha puesto el objetivo de fortalecer las instituciones y, para ello, indicó que "no queda otra forma que hacer unos cambios institucionales", haciendo referencia a las reforma judicial y política que el Ejecutivo viene impulsando. Resaltó que, por ejemplo, preocupa que el Poder Judicial sea una de las entidades con más problemas en el país.

"Me he sentido un poco falto de sinceridad cuando damos a las empresas que quieren invertir en nuestro país un compromiso de estabilidad jurídica, pero vemos que tenemos un Poder Judicial que no es predecible porque la forma de elección de jueces y fiscales ya está desfasada y no garantiza la idoneidad", mencionó el jefe de Estado.

Así, auguró que con la confiabilidad que el país busca darle al sistema en su conjunto elPerú podrá acoger mayores inversiones.

Con una mayor predictibilidad invito a los empresarios a que confíen en nuestro país y que puedan invertir, desarrollar y crecer junto con la sociedad, con el Estado y con la rentabilidad que requieren y necesitan las empresas", detalló.



INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

Durante su presentación, Vizcarra detalló que conversó con el mandatario colombiano, Iván Duque, sobre cómo funciona en el país el sistema de Obras por Impuestos (OxI) y de qué manera este sistema es buena alternativa "para poder sacar proyectos importantes en un plazo mucho más corto que el plazo normal que se toma para un proyecto, dada la enorme burocracia que también hay que corregir".

"Se ha aumentado de manera significativa la conectividad vial del país en base a concesiones de carreteras, aeropuertos, puertos(...). Cuando la empresa privada ha asumido responsabilidades de manera directa, ha comenzado a darse una gradual disminución en la brecha de infraestructura que tenemos; pero todavía la brecha es enorme, aún tenemos mucho que hacer", sostuvo.

De otro lado, Martín Vizcarra habló sobre la "enorme diferencia" que se presenta entre los proyectos del sector público y privado. "Si falta tecnología en nuestros países, a los que nos falta es al Estado", dijo.

"Voy a un proyecto minero en el Perú y no tiene nada que envidiarle a un proyecto en una potencia en minería mundial, como Canadá. [...] Hay un enorme contraste en cómo la empresa privada aprovecha la tecnología, ciencia, porque tiene que ser competitiva y porque si no lo hace simplemente sale del mercado. Pero al lado esa empresa, volvemos a la realidad [en regiones del país]: servicios inadecuados y zonas urbanas desatendidas en educación, salud y servicios básicos", sentenció.

En esa línea, agregó que si los países que conforman la Alianza del Pacífico quieren apuntar a formar parte de la ola de tecnología no necesitan pensar "ni siquiera en países desarrollados del mundo, sino en lo que hacer sus propios compatriotas a través de la implementación de tecnología para sus actividades".

PROTECCIONISMO

En tanto, Vizcarra comentó que una de las características más importantes de la Alianza del Pacífico y la razón de su buen funcionamiento es porque está del lado de la empresa. "Estamos trabajando con objetivos comunes. Por eso es que logramos esta mejora y resultados comparativamente mejor que otro tipo de organizaciones que más tienen un enfoque de carácter político, donde las autoridades toman las decisiones con la visión del Estado dejando de lado la visión empresarial", añadió.

Para este nuevo periodo, en el cual el Perú ha asumido la presidencia de la alianza, enfatizó que su gestión apuntará a estar más cercana al empresariado para definir los objetivos comunes "que nos van a llevar a un ganar-ganar".

"Esta alianza que por lo menos en el Perú hemos planteado de crecer de manera ambiciosa pero de la mano del empresariado, nos va a fortalecer como país; y fortalecido como país, fortalecemos la alianza para poder encarar un bloque que ahora que hay riesgos de proteccionismo. Tenemos que estar unidos para poder nosotros abrir nuevos mercados en el mundo", puntualizó.