Vizcarra: "Requerimos de inversión privada, pero responsable"

En el último panel de la III Cumbre Empresarial de las Américas, 'Conversación con los Jefes de Estado', Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó la "fórmula mágica" que tuvo Martín Vizcarra cuando fue Presidente Regional de Moquegua; dejando a la región con los más altos estándares de calidad de vida en el Perú.

A su turno, el actual Presidente de la República resaltó el panorama que encontró en Moquegua cuando asumió el cargo mencionado.

“En Moquegua encontramos una situación muy interesante de proyectos que tenían todas las autorizaciones del gobierno, tenían estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados, [...] pero la población tenía miedo de que se desarrollen igual que otros proyectos de hace cuarenta años, donde los parámetros medioambientales no existían -no por culpa de las mineras, simplemente no existían”, comentó el mandatario.

Vizcarra recordó que, cuarenta años atrás, un proyecto minero solo requería de tecnología y financiamiento para ser desarrollado. "En los últimos años tomó fuerza concepto de cuidado al medio ambiente. Y es necesario cuidarlo", precisó.

Y mientras la tecnología ha evolucionado y ha logrado que se desarrollen proyectos cuidando el medio ambiente, Vizcarra enfatizó que lo que aún no se tiene en el país es claridad para enfrentar los problemas sociales.

"Cuando hay este tipo de problemas no hay otro mecanismo que hablar con la gente. Explicarle qué es el proyecto, decirles cómo va a beneficiarlos; porque población está cansada de promesas inclumplidas", mencionó.

En ese sentido, reflexionó en la importancia de la responsabilidad social en el contexto actual y el involucramiento que las compañías deben tener con la sociedad civil; con el objetivo de poder llegar a un consenso y garantizarles que las obras les traerán beneficios a sus regiones.

"Se necesitan recursos económicos [en el país] y eso llega a través de la inversión privada, que la requerimos y la solicitamos, pero esta tiene que ser responsable", puntualizó.