Vizcarra: "En tema de tarifas, los números no engañan"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, resaltó que la revisión de las concesiones de peajes es uno de los puntos del pliego de reclamos presentado por el gremio de transportistas.

"En la política que tiene el Gobierno, [si los transportistas] quieren conversar con gusto conversamos. Hay que analizar punto por punto la conveniencia o no de cambiar o no [el tema de los peajes] [...] Estoy seguro que en el tema de tarifas, los números no engañan", indicó el mandatario durante una conferencia de prensa realizada en Puno.

Además, dijo confiar en que tanto el Gobierno como el gremio llegarán a un acuerdo después de debatir los temas en espacios de diálogo.

El miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dijo en conferencia de prensa que revisarían los peajes de las carreteras del país.



“Con respecto a los peajes, todos aquellos peajes que tengan que ver con la circulación pública y especialmente los ejes importantes que ayuden a fluir a nivel nacional, estaremos atentos a revisar cada uno de estos casos. No vamos a dejar que esto espere las cosas ahí”, dijo.