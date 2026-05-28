Resumen

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Este nuevo hito se suma a la reciente culminación del túnel de integración de Romina, infraestructura que conecta el yacimiento con la planta concentradora. (Foto: Volcan - Proyecto Romina)
Este nuevo hito se suma a la reciente culminación del túnel de integración de Romina, infraestructura que conecta el yacimiento con la planta concentradora. (Foto: Volcan - Proyecto Romina)
Por Redacción EC

Volcan Compañía Minera alcanza un nuevo hito en el desarrollo del Proyecto Romina tras concluir la mayor parte de los trabajos de Upgrade de la planta concentradora de Alpamarca, infraestructura clave para el procesamiento del mineral proveniente de la nueva operación minera.

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