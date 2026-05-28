Volcan Compañía Minera alcanza un nuevo hito en el desarrollo del Proyecto Romina tras concluir la mayor parte de los trabajos de Upgrade de la planta concentradora de Alpamarca, infraestructura clave para el procesamiento del mineral proveniente de la nueva operación minera.

Este avance permite iniciar el proceso de comisionamiento (se viene procesando) de la planta, marcando una nueva etapa en la integración operativa de Romina y Alpamarca, acercando al proyecto, en el mes de junio, a su próxima entrada en operación.

La planta de Alpamarca, con una capacidad instalada de 2,500 toneladas por día (tpd), viene siendo adaptada para procesar mineral de alta ley proveniente de Romina, permitiendo optimizar el desempeño operativo, maximizar eficiencias y fortalecer la sostenibilidad del proyecto.

Este nuevo hito se suma a la reciente culminación del túnel de integración de Romina, infraestructura que conecta el yacimiento con la planta concentradora y que habilita el transporte continuo y seguro del mineral, consolidando un sistema integrado de operación, alcanzando altos estándares de seguridad.

Asimismo, las pruebas realizadas durante esta etapa confirman resultados de recuperación metalúrgica y calidad del concentrado alineados con las proyecciones del proyecto.

Cabe recordar que el Proyecto Romina emplea el método de explotación sublevel stoping y un modelo de minería 4.0 basado en monitoreo y control en tiempo real, orientado a alcanzar altos niveles de productividad, eficiencia y trazabilidad operacional.