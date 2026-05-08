Resumen

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Volcan Compañía Minera destacó que el Proyecto Romina incorpora un enfoque moderno de explotación mediante el método sublevel stoping, que permite extraer grandes volúmenes de mineral con altos niveles de productividad y eficiencia. Foto: GEC.
Volcan Compañía Minera destacó que el Proyecto Romina incorpora un enfoque moderno de explotación mediante el método sublevel stoping, que permite extraer grandes volúmenes de mineral con altos niveles de productividad y eficiencia. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Volcan Compañía Minera anunció la culminación al 100% del túnel de integración del Proyecto Romina, que marca la conexión física entre el yacimiento y la planta concentradora de Alpamarca, y que habilita la fase final previa al inicio de operaciones.

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