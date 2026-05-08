Volcan Compañía Minera anunció la culminación al 100% del túnel de integración del Proyecto Romina, que marca la conexión física entre el yacimiento y la planta concentradora de Alpamarca, y que habilita la fase final previa al inicio de operaciones.

La compañía resaltó que la finalización de este túnel representa un avance decisivo en el desarrollo del proyecto, al permitir el transporte eficiente, continuo y seguro del mineral hacia la planta, así como el transporte de suministros, equipos y personal; integrando plenamente a Romina dentro del sistema productivo de la compañía.

La conclusión del túnel forma parte de un desarrollo integral que ha contemplado la ejecución de infraestructura clave, incluyendo la construcción y mejoramiento de una carretera de 14 kilómetros que articula el túnel de 1.6 km con la operación minera y la planta de tratamiento, consolidando un sistema logístico eficiente y de alto desempeño.

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El Proyecto Romina ha sido diseñado sobre la infraestructura existente de Alpamarca, cuya planta cuenta con una capacidad de procesamiento de 2,500 toneladas por día (tpd). Actualmente, esta instalación viene siendo adecuada para procesar mineral de alta ley proveniente de Romina, lo que permitirá maximizar la eficiencia operativa, optimizar costos y fortalecer la rentabilidad del proyecto.

Volcan Compañía Minera destacó que el Proyecto Romina incorpora un enfoque moderno de explotación mediante el método sublevel stoping, que permite extraer grandes volúmenes de mineral con altos niveles de productividad y eficiencia.

Este modelo se complementa con la implementación de un sistema de minería 4.0, basado en el monitoreo y control en tiempo real de las operaciones, lo que facilitará la toma de decisiones oportunas y la optimización continua de los procesos.