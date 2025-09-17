Waldo Mendoza, exministro de Economía, advirtió que los retiros de fondos de AFP representan un golpe para un sistema de pensiones que ya ha quedado “totalmente desfinanciado”.

Explicó que, aunque parte de estos recursos se destinarán al consumo y podrían tener un efecto reactivador en el corto plazo, también afectarán al mercado de capitales peruano y en los créditos como los hipotecarios.

“El Perú tiene un mercado de capitales con activos de largo plazo con los que las empresas pueden financiarse. Con esta incertidumbre, las AFP ya no invertirán en papeles de largo plazo, solo en corto plazo; por lo tanto, créditos como hipotecarios se verán afectados porque no hay respaldo de activos de largo plazo”, sostuvo en entrevista en RPP.

Además, precisó que, para devolver el dinero a los afiliados, las AFP tendrán que vender sus activos, lo que provocará una caída en sus precios, y en consecuencia, en la rentabilidad de los fondos de los aportantes que decidan no retirar su dinero.

“El sistema pensionario está herido gravemente, por esta razón o sin razón, la gente no quiere ahorrar en las AFP”, sostuvo el exministro de Economía, quien cuestionó la posición asumida por el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes.

“No dice bien del MEF, el ministro es el consejo económico de la presidenta y debe dar buenos consejos, y no puede ser un buen consejo retirar los fondos de las AFP”, subrayó.