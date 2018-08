Waldo Mendoza: “Los riesgos a la baja están más fuertes que en otros años”

(Por Nicolás Castillo y Luis Fernando Alegría). Tras la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), El Comercio conversó con el presidente del Consejo Fiscal (CF), Waldo Mendoza, sobre las cuestiones técnicas del documento más importante de política económica del país.

— ¿El optimismo en las proyecciones de este MMM es similar al de los anteriores?

En el caso del crecimiento de los próximos años posiblemente estén un poco optimistas, pero no tanto como en el primer marco de este gobierno, en donde claramente había una proyección que divergía de todas. Pero, a diferencia de los otros marcos, posiblemente en este momento los riesgos hacia la baja de estas proyecciones están mucho más fuertes. Se ha mezclado una coyuntura especial.

— El más grande de los riesgos es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo evalúa ese riesgo?

Las exportaciones de EE.UU. a China no son tan grandes, pero las de China a EE.UU. son casi el 24% de sus envíos totales. EE.UU. para China es un mercado muy grande, por eso es que esta guerra comercial puede hacer perder más a China que a EE.UU.

Si las exportaciones chinas se reducen, eso va a afectar el precio de las exportaciones peruanas, en particular el precio del cobre. Cuando eso se cae, ya sabemos qué puede pasar. Ese es un riesgo que ya se está viendo y podría agravarse.

— Por el lado financiero está la subida de tasas de interés en EE.UU. ¿Podría combinarse con el riesgo comercial?

Para nosotros la vía comercial es básicamente China, pero el canal financiero es EE.UU. Esas dos potencias, por el lado comercial y financiero, están moviendo el mundo y la subida de tasas ya tuvo sus efectos en Turquía, Argentina, ya comenzó a impactar en Brasil. Entonces no sabemos el desenlace que esto pueda tener.

— ¿Podría ser una tormenta perfecta para algo clave como el precio del cobre?

Ahora, con la sofisticación de los mercados financieros, el cobre es casi como un bono: no necesariamente responde solo a fenómenos comerciales y productivos. También es un activo financiero y, cuando hay incertidumbre, se deja de invertir en este activo. Estamos adelantando lo que pueda pasar con el precio del cobre como producto de la guerra comercial, pero los temas comerciales con los financieros se pueden mezclar, agravando más todavía esa perspectiva.

— Con todo lo conversado, ¿son razonables los supuestos del MMM para precios de exportaciones?

Uno lee sobre la guerra comercial y se pregunta si las proyecciones del MMM serán razonables, porque proyectan un crecimiento de precios de exportaciones de 10% este año y uno ligerito en los siguientes años.

— También se discute mucho el problema de la inmigración venezolana. ¿Podría representar un riesgo?

Actualmente hay cerca de 500.000 venezolanos en el Perú. Al ritmo al que están llegando, podrían ser 800.000 o 900.000 a fin de año. La PEA urbana es 13 millones y los que tienen entre 15 y 40 años –más o menos el perfil de los venezolanos que llegan– son casi la mitad: 6,5 millones. Entonces, un millón de 6,5 millones es 15,4% de esa PEA.

— Y sabemos que, cuando se expande la oferta, bajan los salarios...

La teoría nos dice que es como si la PEA hubiera aumentado y la tasa de desempleo (o subempleo) se eleva. Eso tiende a hacer caer los salarios reales. Además, los venezolanos tienen la característica de que han venido sin aportar al stock de capital, trabajan y remesan buena parte de lo que ganan, entonces su contribución a la demanda interna es bien bajita.

— ¿Cómo ve el espacio para hacer política contracíclica si las condiciones se hacen más adversas?

La política económica está dando todo lo que puede dar. No hay mucho que hacer con ese juguetito para impulsar el crecimiento. El MEF no puede tener siete años de política fiscal expansiva y el banco central, en este período de cierta volatilidad del tipo de cambio, no va a atreverse a bajar la tasa de interés. Este año y el siguiente posiblemente no haya mucho que hacer, salvo empujar la reconstrucción.

— En los últimos tres años, las proyecciones de ingresos públicos de los MMM se desvían 1,7 puntos respecto a lo finalmente observado. ¿Esta vez es similar?

Nosotros hemos hecho una simulación en un escenario con lo que dice el MMM sin medidas adicionales. Ahí nos queda claro que la meta del MEF es un poco difícil de alcanzar, suponiendo que los precios de las exportaciones se comportan como describe el marco. Si esas condiciones no son como las del MMM, el panorama podría ser incluso peor que el que proyectamos en el CF.

— ¿Ve posible avanzar en reformas tributarias?

Leo el MMM y digo “no van a hacer mucho en materia tributaria”. Creo que lo han evaluado y han visto que hay batallas que no se pueden ganar, por eso se han quedado con el tema de elusión y evasión. Difícil saber cuánto dará de recaudación. En esa materia no hay muchas novedades.

— Considerando los riesgos, ¿ve viable cumplir las nuevas reglas de gasto?

Ya está un poco difícil en el escenario del marco. Dado el crecimiento y los precios internacionales, se ve un poco complicada la regla del gasto. Pero en este caso no por responsabilidad del MEF, sino por responsabilidad del Congreso. En ese escenario relativamente optimista con un PBI creciendo al ritmo de los precios internacionales se ve un poco difícil cumplir con la regla del gasto. Si ese escenario se agrava, va a ser más difícil para el déficit fiscal llegar al 1% en el 2022.

— ¿Se hace más probable incumplir el techo legal de la deuda pública?

Puede haber un riesgo fiscal, pero esa probabilidad es baja porque en los últimos 15 o 20 años, sin importar quién esté en el MEF, siempre se ha mostrado una responsabilidad con las finanzas públicas. Lo más probable es que, en el escenario con riesgos internacionales, solo tengamos una economía creciendo a un ritmo por debajo de lo que se espera.

No creo que la deuda explote, a no ser que haya una locura en el Congreso. El MEF debe insistir en la inconstitucionalidad de muchas cosas que hacen en el Parlamento, pero no veo el tema fiscal con un riesgo de probabilidad alta.