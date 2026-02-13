Wall Street abre en rojo tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos

La bolsa de Wall Street abrió este viernes en rojo y el Dow Dones, su principal índice, perdía 0,33% poco después de la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos del pasado mes de enero.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba hasta los 49.288 puntos; el selectivo S&P 500 perdía 0,13%, hasta los 6.824 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,39%, hasta los 22.509 puntos.
Poco después, los principales índices se moderaron hasta apenas mostrar cambios. Los datos de inflación de EE.UU. se moderaron en enero hasta el 2,4% interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).
La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de la energía y los alimentos, también bajó hasta el 2,5%, una décima menos que el mes anterior, a tono con las expectativas de los analistas.
Wall Street sigue con movimientos modestos aún alerta por la inteligencia artificial (IA). En cuanto a valores, Applied Materials, compañía de fabricación de chips, subía más de 11% tras los buenos resultados publicados ayer al cierre de la jornada, en un momento en el que los chips de memoria están muy cotizados.
Airbnb registraba ganancias de más del 6% tras superar los ingresos esperados por los inversores en sus resultados.
Pinterest se desplomaba alrededor de un 20%, después de que la red social anunciara unos resultados insuficientes para sus inversores en los que citaba los aranceles como uno de sus problemas.
Nike y Salesforce subían alrededor de un 3 % en los primeros movimientos del mercado.
El presidente de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, afirmó que no tiene intención de despedir al presidente de la #ReservaFederal, #JeromePowell, tras días de críticas en los que lo calificó de "gran perdedor" y sugirió su destitución. En declaraciones recientes, Trump expresó su deseo de que Powell sea más proactivo en la reducción de las #tasasdeinterés, considerando que es el momento adecuado para hacerlo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los mercados financieros, donde las críticas de Trump a Powell generaron caídas significativas en Wall Street. A pesar de las tensiones, Powell ha mantenido su postura de no apresurar recortes en las tasas de interés y ha enfatizado la importancia de la independencia de la Reserva Federal.
