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Resumen

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En la apertura, el Dow Jones, principal indicador, sube 0,24%. (ANGELA WEISS / AFP)
En la apertura, el Dow Jones, principal indicador, sube 0,24%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street abrió este miércoles en terreno positivo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía 0,24%, mientras caía la rentabilidad de los bonos del Tesoro tras el anuncio del Gobierno de que duplicará el volumen de sus operaciones de recompra de deuda.

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