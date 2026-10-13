Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restó un 0,35%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restó un 0,35%. (Foto: AP)
/ Nicole Pereira
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Wall Street cerró este martes en rojo pese al aumento de beneficios anunciado por algunas de las grandes entidades financieras de Estados Unidos, que dieron el pistoletazo de inicio a la temporada de resultados trimestrales.

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