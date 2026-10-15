Wall Street cerró este jueves con ganancias en sus principales indicadores, aunque la incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) lastró al sector tecnológico y provocó una rotación de carteras hacia inversiones consideradas menos arriesgadas.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 1,08%, hasta 52.177 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,33%, hasta 7.744, y el tecnológico Nasdaq repuntó un ligero 0,08%, hasta 26.713.

Por sectores, destacaron los avances entre las empresas de salud (1,8%) y materiales básicos (1,7%) frente a las pérdidas de las tecnológicas (-0,5 %) y las energéticas (-1,5%).

Las dudas sobre el sector de la IA persisten por la perspectiva de que las firmas más endeudadas se vean perjudicadas por un entorno de altos tipos de interés, así como por los problemas en la cadena de suministro para su desarrollo, como los chips de memoria, especialmente después de que la china CXMT anunciara avances en una nueva arquitectura para estos componentes.

No obstante, algunas de las empresas de IA que ayer registraron caídas hoy acabaron repuntando, como CoreWeave, especializada en infraestructura de computación en la nube para inteligencia artificial (IA), que ayer perdió más del 15 % y hoy rebotó un 5,9%.

En rojo sí terminaron Intel (-2,3%), Nvidia (-1,6%), AMD (-1,47%) y SanDisk (-0,58%). En el plano corporativo, Anthropic reveló un aumento sostenido de ingresos, desde 5.000 millones en el primer trimestre hasta 11.600 en el segundo y 16.800 en el tercero, de cara a su salida a bolsa en EE.UU. prevista para noviembre, según The Wall Street Journal (WSJ).

El mercado sigue procesando el aumento de la inflación en EE.UU., que puede llevar a un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice de precios al consumo (IPC) repuntó al 3,7% interanual en septiembre, más de lo esperado por los analistas, al tiempo que la tasa subyacente aumentó un 0,3 % mensual y un 2,6% interanual.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 3% y cerró en 97,97 dólares el barril, y al cierre de la sesión rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 5,079%.