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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 1,08%. (Foto: afp)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 1,08%. (Foto: afp)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves con ganancias en sus principales indicadores, aunque la incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) lastró al sector tecnológico y provocó una rotación de carteras hacia inversiones consideradas menos arriesgadas.

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