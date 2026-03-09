Escuchar
A Wall Street sign in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Monday, July 28, 2025. US equity futures climbed along with the dollar after the European Union reached a trade deal with President Donald Trump, and signs mounted that the US and China will extend their truce. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
A Wall Street sign in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Monday, July 28, 2025. US equity futures climbed along with the dollar after the European Union reached a trade deal with President Donald Trump, and signs mounted that the US and China will extend their truce. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Maritza Saenz

El mercado bursátil de Estados Unidos recupera parte de las pérdidas provocadas por la escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que “la guerra está prácticamente terminada”.

