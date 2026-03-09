El mercado bursátil de Estados Unidos recupera parte de las pérdidas provocadas por la escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que “la guerra está prácticamente terminada”.

Tras una apertura volátil, los tres principales índices de Wall Street cerraron al alza, con las tecnológicas liderando las ganancias. El Nasdaq Composite avanzó 1,38%, seguido por el S&P 500 con 0,83% y el Dow Jones Industrial Average con 0,50%. No obstante, en el balance mensual los tres indicadores aún registran retrocesos de entre 1% y 5%: el S&P 500 cae 2,34%, el Dow Jones 5,08% y el Nasdaq 0,97%.

Para Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico, la corrección no resulta tan dramática si se considera la magnitud del conflicto geopolítico. De hecho, episodios similares en la historia han provocado caídas de hasta dos dígitos en Wall Street.

US President Donald Trump speaks during a press conference at Trump National Doral in Miami, Florida, on March 9, 2026. President Trump on Monday threatened a larger attack on Iran if it blocks supplies of oil, whose prices have spiked over the Middle East war. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Por ejemplo, tras los atentados del 11 de septiembre, la bolsa estadounidense retrocedió cerca de 7% en un periodo de entre cinco días y una semana. En tanto, la Guerra del Golfo —entre julio y octubre de 1990— generó caídas de hasta 17%, mientras que durante la Guerra de Korea el descenso rondó el 12%.

Las afectadas

Uno de los sectores más golpeados por la volatilidad bursátil ha sido el aeronáutico, debido a su fuerte dependencia de los derivados del petróleo. La variación en el precio del crudo puede impactar directamente en los costos operativos de las aerolíneas. A ello se suman restricciones o cancelaciones de rutas más largas, como los viajes hacia las ciudades santas durante el mes del Ramadan.

“Las aerolíneas de todo el mundo han visto caer sus cotizaciones en más de 10%, como es el caso de las europeas Lufthansa (10,65%) y Air France (17,97%), o de compañías americanas como Delta Air Lines (10,18%) y American Airlines (14,46%)”, señaló Juan Acosta, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Al cierre de la jornada, algunas compañías registraron ligeras mejoras, aunque insuficientes para revertir el impacto acumulado. KLM terminó con una caída de 3,87%, mientras que Deutsche Lufthansa AG retrocedió 4,05%. Por su parte, United Airlines Holdings y Delta Air Lines cerraron con ganancias de 2,66% cada una, aunque en las operaciones posteriores al cierre registraron ligeras correcciones.

Las aerolíneas utilizan códigos internos para comunicar emergencias durante un vuelo sin preocupar a los pasajeros. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Junto con las aerolíneas, los sectores vinculados al turismo y la hotelería también han sufrido retrocesos. Booking Holdings cerró con una caída de 2,41%, Expedia Group retrocedió 3,24% y, en el sector naviero, Hapag-Lloyd terminó la jornada con un descenso cercano al 1%.

Aun así, José Mario Chumpitasi, asociado senior de Renta Variable en Prima AFP, consideró que la renta variable no pierde atractivo en este contexto. Por el contrario, a corto plazo este tipo de eventos puede convertirse en un catalizador para industrias vinculadas al petróleo o al gas.

The Anthropic website on a laptop arranged in New York, US, on Tuesday, Aug. 15, 2023. Investor enthusiasm for AI-related startups has increased significantly in the past year, as more of the technology has come to market, showcasing its potential. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg / Gabby Jones

“Por otro lado, la evidencia histórica muestra que estos episodios suelen ser de corta duración y pueden ofrecer puntos de entrada atractivos en industrias castigadas en el corto plazo, pero cuyos fundamentos permanecen sólidos y no guardan relación directa con la disrupción generada por el conflicto”, señaló.

En esa línea, Acosta también destaca el posicionamiento de empresas de inteligencia artificial vinculadas al ámbito militar, como Anthropic, cuya valorización muestra un crecimiento cercano al 30%. Esto reflejaría el creciente interés de los inversionistas por compañías con potencial tecnológico y aplicaciones estratégicas a futuro.

¿Cuánto tiempo demandará la recuperación?

Para Castellanos, la recuperación podría concretarse en un plazo relativamente corto. “Las declaraciones de Trump podrían marcar un cambio de rumbo. Si el conflicto efectivamente desescala, el mercado podría rebotar con relativa rapidez”, sostuvo.

En medio de este escenario, el especialista también destacó la resiliencia de la Bolsa de Valores de Lima, cuya composición incluye una alta participación de empresas mineras, un sector que suele beneficiarse de los periodos de incertidumbre global.