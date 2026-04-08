Los principales indicadores de Wall Street cerraron este miércoles con subidas cercanas al 3% tras una sesión de rebote atribuida al alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 2,85%, hasta 47.909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2,51%, hasta 6.782 unidades, y el Nasdaq progresó un 2,80%, hasta 22.634 enteros, en medio de una notable caída en la volatilidad.

El mercado abrió con ganancias después de que ayer martes el presidente estadounidense, Donald Trump, horas antes de acabar el plazo de su ultimátum a Irán, aceptara la pausa en el conflicto, lo que generó optimismo y hoy afectó especialmente al precio del petróleo.

Los futuros del barril de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) registraron su mayor caída diaria desde 2020, de más del 16%, hasta los 94,41 dólares, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, las bolsas se mantuvieron en verde y parecieron reaccionar con repuntes a un mensaje publicado por Trump en su red social hoy en el que hablaba de “colaboración” con Irán, de “cambio de régimen muy productivo” y de “eliminación de restos nucleares”.

Por sectores, las mayores subidas fueron para las empresas industriales (3,75%), comunicaciones (3,4%) y materiales básicos (3,4%), mientras que el único segmento en rojo fue el de la energía (-3,66%).

En el plano corporativo, Meta se disparó un 6,5% tras presentar un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa.

Irán dijo hoy haber interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho en respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de “falsas” las informaciones y afirmó que habían observado “un repunte en el tráfico en el estrecho”.

“Lo que se está observando, en los reportes y los costes físicos, no es una reapertura completa del estrecho de Ormuz sino más bien una formalización de las condiciones existentes, en las que el pasaje sigue dependiendo de la coordinación con las fuerzas armadas iraníes y está sujeto a límites técnicos”, opinó en una nota el analista Janic Shah, de Rystad Energy.

En otros mercados, al cierre de Wall Street, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajaba al 4,305%; el oro subía a 4.748 dólares la onza, el euro se apreciaba y se cambiaba a 1,662 dólares, y el bitcóin ascendía casi 4%, hasta 71.444 dólares.