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Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 2,85%, el S&P 500 avanzó un 2,51% y el Nasdaq progresó un 2,80%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 2,85%, el S&P 500 avanzó un 2,51% y el Nasdaq progresó un 2,80%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Los principales indicadores de Wall Street cerraron este miércoles con subidas cercanas al 3% tras una sesión de rebote atribuida al alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

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