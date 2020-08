El Gobierno emitirá un proyecto de ley con el que se buscará crear un fondo de estabilización para los recursos del canon minero con el objetivo de protegerlos frente a la volatilidad de los precios de los metales en los mercados internacionales.

“El Poder Ejecutivo, enviará un proyecto de ley para establecer un mecanismo que permita estabilizar los recursos de canon, sobrecanon y regalía minera del vaivén de las cotizaciones internacionales a partir de establecer ahorros en un fondo de estabilización de estos recursos”, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, durante su presentación en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

El fondo busca proteger a los recursos “cuando las cotizaciones de las materias primas sean altas y usar esos recursos cuando los precios de estas se reduzcan”.

El ex primer ministro, Pedro Cateriano, también se refirió sobre el tema la semana pasada al afirmar la inversión alcanzaría una meta estimada de US$ 4,800 millones al año 2020 de US$ 6,000 millones al 2021.

Por concepto de canon minero, los gobiernos regionales tienen actualmente más de S/ 13,000 millones que no han ejecutado presupuestalmente, según sostuvo Cateriano también frente al Parlamento, cuando intentó que se le otorgue la confianza al Gabinete Ministerial que presidía.

“Para superar esta deficiente administración de estos recursos económicos, se ha acordado emitir un decreto de urgencia que permitirá un uso expeditivo de este dinero en salud y agua potable”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO SUGERIDO

Walter Martos declaró ante la prensa antes de dirigirse al Congreso. (TV Perú)