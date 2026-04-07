Resumen

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Tejada explicó que el escenario actual es particularmente complejo, ya que los nuevos depósitos ya no son evidentes ni superficiales. Foto: GEC.
Tejada explicó que el escenario actual es particularmente complejo, ya que los nuevos depósitos ya no son evidentes ni superficiales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Apenas el 21% del presupuesto global de exploración minera en el 2025 se destinó a proyectos greenfield, es decir, a la búsqueda de nuevos yacimientos. Esta proporción equivale a sólo un quinto del total. Para el geólogo Walter Tejada, past president de proEXPLO, esta cifra da cuenta del principal desafío que enfrenta la industria: la urgente necesidad de incrementar la inversión en exploración temprana para sostener el abastecimiento de minerales.

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