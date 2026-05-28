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La principal barrera para ejecutar la cartera de proyectos mineros sigue siendo la excesiva “tramitología”. Foto: GEC.
La principal barrera para ejecutar la cartera de proyectos mineros sigue siendo la excesiva “tramitología”. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Perú enfrenta una oportunidad histórica para consolidarse como un proveedor estratégico de minerales críticos, pero para convertirla en crecimiento y bienestar debe destrabar su cartera de proyectos mineros, reducir la “tramitología” y fortalecer la capacidad del Estado, coincidieron especialistas y líderes empresariales durante la mesa redonda “Propuestas de Políticas Públicas del Sector Minero 2026-2031”, desarrollada en el Simposio- XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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