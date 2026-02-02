Yape, con el objetivo de potenciar su funcionalidad, anunció el envío de dinero al exterior al habilitar el envío de remesas a Nequi, la plataforma financiera digital más utilizada en Colombia, que cuenta con más de 27 millones de usuarios activos.

“Estamos dando un paso clave para simplificar los pagos hacia Colombia. Este mecanismo se suma al que ya tenemos en el país vecino, que es poder enviar dinero a una cuenta de Bancolombia, y así seguiremos ampliando las opciones y la cobertura de nuestros servicios transfronterizos”, señaló Mauricio Ríos, Líder de la funcionalidad de Envío de Remesas de Yape.

Conoce los pasos para enviar dinero a Nequi en Colombia desde Yape en Perú:

Ingresa al menú de Yape y selecciona el ícono de “Remesas”. Elige la opción “Quiero Yapear”. Selecciona Colombia como país de destino. Ingresa el monto a enviar y selecciona el método de envío “Billetera digital” Elige Nequi. Completa los datos solicitados, revisa y valida la información. ¡Listo! El envío se acredita en minutos en la cuenta de Nequi del beneficiario.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al año, se envían más de S/500 millones desde Perú hacia Colombia, a través de aproximadamente 458 mil operaciones.

Esta funcionalidad de Yape está disponible para usuarios afiliados con una cuenta BCP o Yape con DNI. El beneficiario debe tener una cuenta de Nequi activa.

Es importante destacar que el monto máximo por transacción es de S/3,000, el límite diario es de S/3,500, mientras que el límite mensual de envío es de S/12,000.