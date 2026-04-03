Resumen

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El objetivo de la compañía es reforzar su operación regional y acompañar el crecimiento de sus aliados. Foto: Yobel.
El objetivo de la compañía es reforzar su operación regional y acompañar el crecimiento de sus aliados. Foto: Yobel.
Por Redacción EC

Se estima que el comercio digital en América Latina podría superar los US$900 mil millones hacia 2026, según proyecciones de la consultora Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), reflejando una rápida expansión de las operaciones digitales y logísticas, así como una mayor demanda por infraestructura y servicios de distribución más eficientes. Como parte de esta tendencia, la empresa peruana Yobel anunció la apertura de dos nuevos centros de distribución en El Salvador y Costa Rica para reforzar su operación regional y acompañar el crecimiento de sus aliados.

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