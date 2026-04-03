Se estima que el comercio digital en América Latina podría superar los US$900 mil millones hacia 2026, según proyecciones de la consultora Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), reflejando una rápida expansión de las operaciones digitales y logísticas, así como una mayor demanda por infraestructura y servicios de distribución más eficientes. Como parte de esta tendencia, la empresa peruana Yobel anunció la apertura de dos nuevos centros de distribución en El Salvador y Costa Rica para reforzar su operación regional y acompañar el crecimiento de sus aliados.

En El Salvador, la compañía implementó una nueva nave logística ubicada en el distrito de San Juan Opico, dentro de un corredor estratégico para la distribución. Esta infraestructura incorpora más de 6,200 posiciones de pallet y cuenta con seis muelles de carga y descarga, lo que permitirá optimizar los flujos operativos y mejorar los tiempos de atención.

Por su parte, en Costa Rica, Yobel puso en marcha un nuevo centro de distribución en El Coyol de Alajuela, una de las principales zonas industriales del país. Con una superficie de 13.800 m², este nuevo espacio se convierte en el principal hub logístico de la operación local y aporta aproximadamente 23,500 posiciones, dentro de una capacidad total que supera las 50,000 posiciones a nivel país.

El nuevo centro de distribución en El Coyol de Alajuela ha sido diseñado bajo estándares modernos de operación, incorporando tecnología para la gestión de inventarios, sistemas de seguridad, control de procesos y capacidades orientadas a modelos de distribución B2C y omnicanal.

Además, contempla espacios bajo el régimen de servicios especiales logísticos, lo que permite operar productos importados aún no nacionalizados, habilitando procesos como reempaque, armado promocional y nacionalización parcial, especialmente relevantes para empresas que operan bajo esquemas de zona franca.

“Hoy la logística exige operaciones capaces de anticiparse, adaptarse con rapidez y sostener estándares consistentes en mercados cada vez más dinámicos. Este paso fortalece nuestra capacidad de articulación en Centroamérica y nos prepara para seguir evolucionando con una mirada de largo plazo, acompañando el crecimiento de nuestros aliados y respondiendo con mayor precisión, continuidad operativa y visión de futuro a las nuevas exigencias de la región”, señaló Juan Carlos Asturias, Director Logístico en Centroamérica de Yobel .