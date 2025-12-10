Zaaz, empresa de telecomunicaciones perteneciente al holding latinoamericano Waiken ILW, llegó al mercado peruano con la adquisición de la cartera de clientes de internet al hogar de fibra óptica de Nubyx, perteneciente al grupo Fiberlux.

El acuerdo entre Zaaz y Nubyx incluye la cesión de 75.000 clientes de internet residencial, además, del alquiler de la infraestructura de la red de fibra óptica del grupo Fiberlux, con la que la empresa del Grupo Waiken ILW empezará a consolidar su plan de crecimiento en el país.

Además del impacto positivo en el sector de telecomunicaciones, la adquisición de la cartera abre camino para nuevas y relevantes sinergias dentro del grupo Waiken ILW, que reúne empresas en sus segmentos como DirecTV Latin America, Torneos, Illumia y Overlabs.

Cabe precisar que Zaaz, una empresa que nació en Brasil, donde ya opera una cartera de unos 5000.000 clientes y fue adquirida por Waiken ILW estr año, tiene al mercado peruano entre sus objetivos para expandir su propuesta de servicios de alta velocidad, calidad y estabilidad.

Los clientes de Zaaz en Perú cuentan ahora con la posibilidad de acceso a un ecosistema de soluciones más completo, que incluye comercialización de contenido a través de la plataforma de streaming DGO, ampliando el portafolio de entretenimiento para los hogares peruanos.

Además de ofertas integradas de seguros especialmente diseñadas para las necesidades del mercado local y nuevas soluciones digitales y tecnológicas desarrolladas por empresas del propio grupo.