De acuerdo con Niubiz, al comparar los meses foco de la campaña escolar (enero a marzo de 2025) frente al periodo de abril a noviembre de 2025, de los rubros asociados a este tipo de temporada sobresale tecnología con el ticket promedio más alto del periodo S/927, además de mostrar un crecimiento de 17% en transacciones, asociado a la compra de equipos y dispositivos. Además, las zapaterías, con un ticket promedio de S/193, con un crecimiento de 3% en transacciones.

Por su parte, las librerías destacan por su dinamismo, con un ticket promedio de S/123 y un crecimiento de 24% en transacciones frente al periodo de comparación. En tanto, vestimenta comercial y uniformes registra un ticket promedio de S/178, aunque muestra una contracción de 33% en transacciones, reflejando una mayor concentración de compras en momentos específicos de la temporada escolar.

“La campaña escolar marca uno de los primeros momentos del año en los que las familias priorizan gastos clave y realizan compras de mayor valor. Los pagos digitales acompañan este proceso desde el inicio del año”, señaló Emigdio Campos, gerente de Business Analytics de Niubiz.

Este comportamiento se refleja en la magnitud de la campaña. Entre enero y marzo de 2025, meses foco del periodo escolar, se procesó un volumen total de S/18.698 millones, sumando en total 166 millones de transacciones.

En cuanto a los medios de pago, durante la campaña escolar los pagos con tarjeta concentraron el mayor volumen del gasto digital, alcanzando en conjunto S/16 mil millones entre enero y marzo.

Dentro de este grupo, las tarjetas de débito lideraron con una participación del 55% y registraron un crecimiento de 9% en el volumen promedio mensual frente a los meses posteriores del año, mientras que las tarjetas de crédito tuvieron una participación de 41%, con un avance de 3%.

Por su parte, el uso de billeteras digitales sigue ganando relevancia en la preferencia como medio de pago, con una participación del 12% del volumen total durante los meses de enero y marzo de 2025, siendo los pagos QR el de mayor preferencia en uso de billeteras.