Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En cuanto a los medios de pago, durante la campaña escolar los pagos con tarjeta concentraron el mayor volumen del gasto digital, alcanzando en conjunto S/16 mil millones entre enero y marzo. Foto: GEC.
En cuanto a los medios de pago, durante la campaña escolar los pagos con tarjeta concentraron el mayor volumen del gasto digital, alcanzando en conjunto S/16 mil millones entre enero y marzo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con Niubiz, al comparar los meses foco de la campaña escolar (enero a marzo de 2025) frente al periodo de abril a noviembre de 2025, de los rubros asociados a este tipo de temporada sobresale tecnología con el ticket promedio más alto del periodo S/927, además de mostrar un crecimiento de 17% en transacciones, asociado a la compra de equipos y dispositivos. Además, las zapaterías, con un ticket promedio de S/193, con un crecimiento de 3% en transacciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.