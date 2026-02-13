Zelestra, empresa global de energías renovables, realizó hoy, junto a la Vicegobernadora Regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez Valdivia, y autoridades locales, estuvieron en la ceremonia de la primera piedra, con lo que se da inicio a la construcción de la Central Solar Fotovoltaica Babilonia.

Este proyecto consolida a Arequipa como un hub solar estratégico y contribuirá a la diversificación de la matriz energética nacional. La central solar Babilonia se edificará en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa, y contará con una capacidad instalada de 242 megavatios pico (MWp), generados a partir de más de 394,000 paneles solares bifaciales con tecnología de seguimiento solar. Tendrá una vida útil estimada de 30 años e iniciará operaciones comerciales en el primer semestre de 2027.

La inversión total del proyecto supera los S/490 millones (US$140 millones) y forma parte del plan de inversiones de cinco años de Zelestra en el Perú, que asciende a más de S/3.500 millones (US$1.000 millones), reafirmando el compromiso de la compañía con el crecimiento del sector energético nacional.

“El Perú es un mercado clave para Zelestra en la región. Babilonia refleja nuestra apuesta de largo plazo por desarrollar proyectos de gran escala confiables y de alto desempeño, que generen valor para nuestros clientes, impulsen la transición energética y contribuyan al desarrollo económico y social de las comunidades donde operamos”, indicó José Luis García Pérez, CEO de Zelestra para Latinoamérica.

Como parte de este proyecto, Zelestra ha suscrito un contrato de compraventa de energía de largo plazo con Celepsa, uno de los principales actores del sector eléctrico peruano. Este acuerdo permitirá la comercialización de una parte relevante de la energía que producirá Babilonia, destinada al suministro de clientes regulados, mineros e industriales de la compañía, contribuyendo a garantizar un abastecimiento confiable, competitivo y sostenible para sectores clave de la economía peruana.

Este nuevo desarrollo complementa a la Central Solar San Martín, la planta fotovoltaica más grande del Perú, que inició operaciones en julio de 2025 y en conjunto, con un tercer proyecto conformarían un hub solar de más de 500 MW, posicionando a Arequipa como un referente nacional en generación de energía renovable.

Durante su etapa de construcción, la Central Solar Babilonia generará más de 500 empleos directos, priorizando la contratación de mano de obra local y contribuyendo al dinamismo económico de Arequipa. Además de impulsar el desarrollo regional, el proyecto tendrá un impacto ambiental y energético significativo: una vez en operación, producirá energía limpia suficiente para abastecer a aproximadamente 350.000 hogares peruanos, reduciendo la dependencia de fuentes fósiles y reforzando la seguridad del sistema eléctrico nacional.

Asimismo, Babilonia evitará la emisión de cerca de 130.000 toneladas de CO₂ al año, aportando de manera directa al cumplimiento de los compromisos del Perú en materia de mitigación del cambio climático y a su transición hacia una economía baja en carbono.