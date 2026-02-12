Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dag Bergheim Pettersen, director ejecutivo de Zinzin sostuvo que la plataforma digital y el modelo de negocio de la empresa están alineados con el mercado peruano. Foto: GEC.
Dag Bergheim Pettersen, director ejecutivo de Zinzin sostuvo que la plataforma digital y el modelo de negocio de la empresa están alineados con el mercado peruano. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Zinzino, empresa escandinava comercializadora de productos de nutrición y suplementos, sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica al confirmar el inicio de operaciones en Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Zinzino sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica: empresa de productos de nutrición llega al mercado peruano
Perú

Zinzino sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica: empresa de productos de nutrición llega al mercado peruano

Gloria Foods anuncia la adquisición del 80% de Saputo Argentina por aproximadamente US$500 millones
Perú

Gloria Foods anuncia la adquisición del 80% de Saputo Argentina por aproximadamente US$500 millones

Casi la mitad de la carga del Puerto de Chancay es a través de transbordo: así avanza como hub regional peruano en su primer año
Perú

Casi la mitad de la carga del Puerto de Chancay es a través de transbordo: así avanza como hub regional peruano en su primer año

China rechaza declaraciones de Washington sobre la soberanía en puerto peruano de Chancay
Perú

China rechaza declaraciones de Washington sobre la soberanía en puerto peruano de Chancay