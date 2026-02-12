Zinzino sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica: empresa de productos de nutrición llega al mercado peruano

Zinzino, empresa escandinava comercializadora de productos de nutrición y suplementos, sigue fortaleciendo su presencia en Latinoamérica al confirmar el inicio de operaciones en Perú.

De acuerdo con la marca, la expansión responde a la acogida observada en los mercados latinoamericanos existentes, creando sólidas sinergias transfronterizas tanto para socios como para clientes.

“Perú es un paso natural en nuestro crecimiento en Latinoamérica”, indicó Dag Bergheim Pettersen, director ejecutivo de Zinzino. Hasta el momento, la compañía había generado ventas mensuales de aproximadamente 1.5 millones de coronas suecas (aproximadamente S/4 millones) en el mercado local, a través de su tienda online global.

“Vemos un gran potencial para que nuestros socios peruanos construyan un éxito a largo plazo con nuestro concepto basado en pruebas”, agregó el representante.

Pettersen destacó que la plataforma digital y el modelo de negocio de la empresa están alineados con el mercado peruano, donde el comercio digital continúa expandiéndose y las ventas impulsadas por la comunidad desempeñan un rol importante.

¿Cuál es el modelo de negocio de Zinzino?

El modelo de negocio de la empresa funciona bajo un esquema de marketing multinivel (network marketing) y venta directa a consumidor, con expansión global, incluyendo Latinoamérica. Con 20 años de experiencia, Zinzino apunta a la disposición de soluciones nutricionales innovadoras y personalizadas, respaldadas por la ciencia.