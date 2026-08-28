La medida se da en un contexto donde Tacna recuerda el 97° aniversario de su reincorporación a Perú. Foto: GEC.
La medida se da en un contexto donde Tacna recuerda el 97° aniversario de su reincorporación a Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mediante el Decreto Supremo 009-2026, publicado hoy en el diario El Peruano, el gobierno declaró de necesidad pública la inversión privada de capital extranjero en el complejo de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna).

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