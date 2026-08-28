Mediante el Decreto Supremo 009-2026, publicado hoy en el diario El Peruano, el gobierno declaró de necesidad pública la inversión privada de capital extranjero en el complejo de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna).

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El Ejecutivo considera este “un paso decisivo para convertir a Tacna en un nuevo polo de inversión y desarrollo en el Pacífico sur”.

Durante el aniversario 97 de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional, celebrado ayer, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) afirmó que la medida permitirá que se generen condiciones para atraer nuevos capitales y para impulsar proyectos “de gran envergadura”, en aras de crear más oportunidades de empleo en la zona.

La norma fue refrendada por la presidenta Keiko Fujimori; por el titular del Mincetur, Rogers Valencia; y por el titular del Ministerio de Defensa, Rafael Belaunde.

A su vez, el Mincetur destacó que la declaración se sustenta en la excepción prevista en el artículo 71 de la Constitución, “que permite autorizar la adquisición o posesión dentro de los 50 kilómetros de frontera cuando exista una declaratoria de necesidad pública aprobada mediante decreto supremo”.

La norma ha sido recibida con gran aceptación por un sector de la población de Tacna, que considera necesario que se aliente la inversión privada. Cabe precisar que ya hubo empresas estatales interesadas en invertir en la zona, pero se veían limitadas por el Artículo 71 de la Constitución que restringía la instalación de empresas foráneas.

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Impacto proyectado

Según el Mincetur, la iniciativa permitirá destrabar inversiones por cerca de US$15 millones y generar más de 22 mil empleos. El sector anticipa, también, que contribuirá a elevar la participación de la región sureña en el PBI nacional de 1,48% a 2%.

Así, el nuevo marco abre oportunidades para que capitales extranjeros participen en Zofra-Tacna mediante contratos de cesión en uso, sin transferencia de propiedad, para desarrollar las actividades permitidas por la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna.

El Mincetur resaltó que la llegada de nuevas inversiones permitirá promover la instalación de plantas industriales, impulsar la transferencia de tecnología, fortalecer cadenas de valor orientadas a la exportación y dinamizar el comercio transfronterizo.