El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,8% durante el segundo trimestre del 2025 gracias al dinamismo del consumo y la inversión privada, señaló el reporte semanal de Scotiabank. Sin embargo, la moderación de la inversión pública y de las exportaciones generó que la expansión del PBI del segundo trimestre del 2025 fuera menor al 3,9% del primer trimestre del mismo año.

El crecimiento fue similar en Lima, que representa cerca del 50% del PBI nacional, y en el promedio del interior del país, aunque en este último se observaron distintos ritmos de expansión por zona geográfica.

Sin embargo, entre los departamentos con mayor expansión, Apurímac, Junín, Pasco, Cajamarca, el común denominador fue el importante crecimiento del sector minería. El mayor dinamismo de la actividad económica se registró en la Zona Oriente (+4,8%), gracias a la mayor producción de petróleo en Loreto y al aumento de la cosecha de cacao en Ucayali; no obstante, contribuyó con solo 0.2 p.p. dada su baja participación dentro del PBI nacional.

Por su parte, la Zona Centro (+2,5%) que incluye Lima, fue impulsada por el dinamismo de la manufactura, en especial harina y aceite de pescado en Ica, construcción, obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y Comercio ante el dinamismo de la demanda interna.

De otro lado, la Zona Sur (+2,5%), mostró una evolución positiva, explicada por la Minería, mayor producción de cobre en Las Bambas (Apurímac) y construcción, obras de infraestructura vial y educativa. Finalmente, la Zona Norte (+1,9%) fue la de menor dinamismo, pues la expansión de los sectores construcción, obras de saneamiento y protección ante inundaciones y Agropecuario, mayores cosechas de arándanos, palta y arroz, fue parcialmente contrarrestado por la caída de los sectores Pesca y manufactura, menor producción de harina de pescado en La Libertad.

El reporte también reveló que durante el tercer trimestre del 2025, el PBI nacional habría crecido cerca del 3%. “A nivel regional, prevemos que continúe el dinamismo en la Zona Oriente debido a la mayor producción de petróleo en Loreto y en la Zona Sur, gracias a una mayor producción minera y la recuperación de la extracción de gas natural”, indicó Scotiabank.

Por su parte, la región Centro, que incluye Lima, mostraría una evolución similar al promedio nacional, resaltando la recuperación de la producción minera en Ica, tras la reanudación de la producción de Shougang Hierro Perú y el dinamismo de la Construcción impulsado por la autoconstrucción. Finalmente, la Zona Norte crecería por debajo del promedio por un menor dinamismo de Manufactura y Pesca, ante menor disponibilidad de anchoveta y Construcción, ante la menor ejecución de proyectos a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

Departamentos que más crecieron en el segundo trimestre del 2025

Durante el segundo trimestre del 2025, 16 de 24 departamentos registraron un crecimiento del PBI, y 12 de ellos lo hicieron por encima del promedio nacional (2,8%), según información del INEI.

Apurímac (+27,3%) continuó como el departamento de mayor crecimiento durante el segundo trimestre del 2025, impulsado por el sector Minería, en particular por la mayor producción de Minera Las Bambas, que se convirtió en el primer productor de cobre del país.

Tacna (+13,8%) se vio beneficiado por la recuperación de la producción de aceituna -este departamento es el principal productor nacional- tras ser afectado en el 2024 por secuelas del Fenómeno El Niño (FEN). Asimismo, destacó el dinamismo del sector construcción, en particular la mayor inversión pública en obras de irrigación y servicios de agua y saneamiento.

Junín (+11,8%) acumuló cuatro periodos consecutivos de expansión, liderado por la evolución positiva del sector minería, en especial por la mayor producción de molibdeno y cobre de Chinalco Perú, tras la ampliación de la mina Toromocho. También resaltó la mayor cosecha de cacao y café, productos cuya cotización internacional ha subido de manera importante y en los que Junín es el segundo productor a nivel nacional.

Pasco (+11,3%) registró una evolución positiva luego de cuatro trimestres de caída, impulsado por la mayor producción minera, en especial por la extracción de cobre y oro de Minera El Brocal. Además, contribuyó la mayor actividad del sector Construcción, destacando obras de infraestructura vial, carreteras y puentes, así como la ampliación del sistema eléctrico en el área rural. Ucayali (+6,3%) registró un crecimiento, por segundo mes consecutivo, debido básicamente al dinamismo del sector agropecuario, en especial la mayor producción de cacao, palma aceitera y café gracias a condiciones climáticas favorables.

Departamentos que menos crecieron en el segundo trimestre del 2025

Tumbes (-10,8%) fue la región de menor crecimiento, completando dos trimestres sucesivos en territorio negativo. Este comportamiento se debió principalmente a la caída del sector construcción, afectado por la menor ejecución de los proyectos asociados a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). También se contrajo el sector agropecuario, ante las menores cosechas de arroz, maíz y plátano.

Ancash (-7,9%) se vio afectada por la caída del sector minería, explicado principalmente por la producción de Antamina, que redujo su producción de cobre y aumentó su producción de zinc, la producción de cobre tiene un mayor peso en el PBI que la de zinc. Asimismo, la manufactura cayó por menor disponibilidad de anchoveta para elaborar harina y aceite de pescado.

Cusco (-4,9%) acumuló tres trimestres consecutivos de caída. En el segundo trimestre del 2025 la evolución negativa se debió básicamente a la menor producción de gas natural y líquidos de gas natural ante paralizaciones temporales por trabajos de mantenimiento de la Planta Malvinas, que afectó la producción del lote 88 (Camisea).