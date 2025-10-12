Perucámaras sobre nuevo presidente: “El principal reto económico es la recuperación de la confianza”

El presidente de Perucámaras, Óscar Zapata, sostuvo que la vacancia presidencial a Dina Boluarte, aprobado por el Congreso en la medianoche del viernes, y la juramentación de José Jerí como nuevo mandatario representa una oportunidad para que se restaure la confianza con la ciudadanía. Además, consideró que con decisión política desde el Congreso y el Gobierno se puede atender el problema de inseguridad.

El Congreso aprobó vacar a Dina Boluarte en una situación de alta inseguridad y asumió la presidencia José Jerí, quien fue el titular del Parlamento. ¿Cómo analiza la situación?

Se da un cambio tan abrupto, porque se genera una incertidumbre posterior. Lo importante del caso es que todos sabemos por qué se produjo esta transición. La ciudadanía habló, el cambio de gobierno no solo es una alternancia política, sino una oportunidad histórica para restaurar confianza, reordenar prioridades y honrar el mandato popular.

Lamentablemente, hemos venido de tumbo en tumbo. En algún momento tenía que reaccionarse y así lo hicieron las autoridades parlamentarias. La incertidumbre se genera porque no sabemos cuáles son las autoridades que se van a nominar para que se haga gobierno. La norma no impide que el nuevo mandatario rechace las renuncias de los actuales ministros, de manera que estos continúen y los cambien poco a poco. Eso podría ocurrir. También puede ocurrir que cambie a todos, pero en ese supuesto, tenemos que ser sumamente exigentes y que impere la meritocracia.

¿Cuál es el riesgo de que el país avance con una institucionalidad tan débil?

No estoy tan seguro de que no exista institucionalidad, me parece que sí existe. Este cambio [presidencial] se da dentro del marco institucional y constitucional. Es cierto que ha sido un cambio ‘express’, pero no se le prohíbe. Ahora viene la complicación de que se haga gobierno. Me parece que las instituciones están funcionando. Incluso, con todos los avatares del cambio de gobierno, hay principios como la soberanía del Banco Central de Reserva del Perú que han permitido la estabilidad económica y de la moneda. El propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con algunas excepciones, se ha manejado dentro de rangos normales. Funcionan instituciones como Sunat y Sunarp.

Hay institucionalidad, lo que no hay son buenos líderes de gobierno . Espero que ahora los haya.

¿Cómo observa que se han visto afectadas las inversiones por la incertidumbre y la inestabilidad política? ¿Se pueden impulsar en este contexto?

Según el MEF, la criminalidad costará S/19.800 millones, que equivalen a 1,7% del PBI nacional. Es un impacto económico enorme y se genera no solo por el costo de la seguridad, sino por la ausencia de inversión.

¿Qué se puede esperar del gobierno de transición de José Jerí y de la gestión que asuma el 28 de julio de 2026?

La verdad, está tan fragmentada la clase política que esperaría cualquier cosa. No obstante, si miramos con atención, la izquierda fracasa en esta experiencia que tuvimos con Pedro Castillo y Dina Boluarte, que tuvo cambios fuertes para mantener el crecimiento del país y en el que se hizo mucha obra. Pero de todas maneras fue un gobierno de izquierda, que permitió a ciertos personajes dentro de la política y de los ministerios que no ayudaron para nada.

Espero que la ciudadanía, de cara a las próximas elecciones, vea una opción mejor de gobierno en las posibilidades de centro o derecha. Pero todo pasa, necesariamente, por cuadros meritocráticos que se puedan conseguir. Ojalá el nuevo liderazgo del presidente promueva un gabinete que tenga solvencia técnica, vocación de servicio y se aleje de intereses partidarios o cuotas de poder.

El Perú merece un gobierno que no solo administre, sino que inspire. Que no solo responsa, sino que proponga, que entienda que gobernar también es educar, unir, regenerar . La transición no es un trámite, es una prueba de carácter y el país nos está mirando. La responsabilidad que asume el nuevo presidente de la República y el Congreso para que funcione, se convoquen las elecciones de manera impecable es algo que la ciudadanía va a mirar y la historia juzgará.

¿Qué principales retos económicos tendrá este gobierno de transición?

El principal reto económicos es la recuperación de la confianza , que es el motor de crecimiento y de la inversión. Es un reto, porque no es que la confianza se genera soplando, sino porque este gobierno tiene la obligación de entregarle la seguridad al Estado peruano, a la ciudadanía y a todas las empresas.

El tema de seguridad no resiste más tiempo y tiene que devolverse pronto [esto]. La inseguridad está avasallando, penetrando el tejido social y político. El terrible drama que vivió Agua Marina en Chorrillos fue justamente eso. Los criminales se dan el lujo de atentar contra la institución más importante del Estado en materia de seguridad y no pasa nada.

Entonces, hay una obligación muy grande de enfrentar rápido el problema. Lo pueden hacer y tienen los medios. Debe venir un MEF que haga un presupuesto que le entregue al Ministerio del Interior las herramientas necesarias, en dinero y presupuestos, para que compre, se capacite y articule una mejor Policía.

¿El problema de inseguridad se podrá resolver en el gobierno de transición o mitigar los impactos?

Estoy absolutamente convencido que si hay una decisión política, una defensa clara sin ambigüedad del Congresos a la seguridad, esto se combate y rápido, pero no podemos continuar teniendo un Parlamento que dicte leyes que ayudan a la criminalidad, mientras que se le exige a la Policía que confronte a la criminalidad sin medios, esquemas tecnológicos adecuados, etcétera. Así no se puede caminar.