Promelsa renueva su imagen corporativa y apunta a crecer 15% este año

Promelsa, empresa peruana dedicada a la fabricación y distribución de productos eléctricos, renueva su identidad corporativa en línea con el proceso de transformación digital y organizacional en que se halla inmersa.

Esto, con el objetivo de consolidar su presencia en los sectores minero-energético e infraestructura, a los que sirve principalmente desde hace 56 años.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Perumin Lo que nos deja la Convención Minera Perumin 37

Así, la empresa fundada por José Mallqui proyecta crecer 15% en el 2025 tras anotar un incremento de 20% en ventas en los últimos dos años. Esto, en base a la distribución de soluciones y productos enfocados en eficiencia energética.

Y también en una atención personalizada, potenciada por las últimas tecnologías digitales, como el caso de la Inteligencia Artificial (IA).

En esa línea, la empresa lanzó hace doce meses su flamante Gerencia de Transformación Digital, área que lidera Ljubitza Frkovich Mallqui, y que se encuentra en el epicentro de su estrategia de crecimiento.

Todo esto, señala Promelsa, se ve reflejado en su nueva identidad (logotipo, colores y símbolo), desarrollada en colaboración con After Brand Consultants, especialistas en rebranding.

Aspecto destacado en esta etapa ha sido el diseño e implementación de una plataforma de e-commerce tres años atrás la cual integra un sistema de software CMR (customer relationship management) el cual digitaliza y centraliza la información de clientes, actividad comercial y servicios postventa.

Esto, señala Ljubitza Frkovich, representa un hito que mejora la experiencia del cliente.

Promelsa presentó su nueva identidad corporativa ante cientos de clientes mineros y energéticos en Perumin 37, en la ciudad de Arequipa.