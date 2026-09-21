El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) anunció oficialmente la realización de Perumin 38, que se desarrollará del 20 al 24 de septiembre de 2027, en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa, bajo el lema “Integración y formalización para el desarrollo regional”.

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“El desafío ya no es demostrar el potencial geológico del país, sino crear las condiciones para convertir ese potencial en desarrollo regional”, señaló Víctor Gobitz, presidente de Perumin 38, durante la ceremonia de lanzamiento.

El lema de esta edición recoge dos desafíos estrechamente vinculados. Por un lado, fortalecer la coordinación entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad para generar mejores condiciones para el desarrollo. Por otro, impulsar la formalización como una vía para incorporar a los pequeños mineros a la economía formal y generar mayores oportunidades.

En línea con el propósito de llevar el desarrollo a las regiones, Perumin 38 renovará la propuesta de EXTEMIN e incorporará la descentralización como eje de su exhibición, fortaleciendo los puntos de encuentro y las oportunidades de networking.

“Perumin es hoy un legado institucional que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo y proyectando hacia el futuro. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir haciendo de Perumin una plataforma abierta, plural y convocante, donde las distintas voces de esta industria puedan encontrarse y construir juntos”, sostuvo Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP.

Perumin 38 reunirá a autoridades, líderes empresariales, especialistas y representantes de la academia para compartir experiencias, debatir los principales desafíos de la industria y promover soluciones que contribuyan al desarrollo regional.