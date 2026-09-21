Perumin se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2027 en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa. Foto: Perumin 38.
Perumin se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2027 en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa. Foto: Perumin 38.
Por Redacción EC

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) anunció oficialmente la realización de Perumin 38, que se desarrollará del 20 al 24 de septiembre de 2027, en el Campo Ferial Cerro Juli, en Arequipa, bajo el lema “Integración y formalización para el desarrollo regional”.

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