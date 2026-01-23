Perupetro S.A. inició coordinaciones con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), respecto al tratamiento de los activos que PETROPERÚ S.A. mantiene en el Lote Z-69. Estas acciones responden a las medidas extraordinarias orientadas a la reorganización patrimonial de Petro-Perú S.A. y a garantizar la continuidad de la cadena de producción.

Ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N.º 010‑2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esta información resulta indispensable para incorporarla en las bases del próximo proceso de convocatoria del Lote Z-69, a fin de asegurar que los inversionistas interesados cuenten con información transparente sobre las condiciones del proceso.

Vale recordar que el Contrato de Licencia temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, suscrito con Petroperú S.A., vence el 15 de mayo del 2026. En esa línea, Perupetro ha venido coordinando de manera diligente y anticipada con ProInversión y Petroperú S.A. el cierre de la evaluación de los activos vinculados al lote, con el propósito de agilizar el proceso de contratación para asegurar la selección de un nuevo operador y la continuidad operativa del Lote Z-69.

El Lote Z-69 está ubicado en el zócalo continental frente a la costa de las provincias de Talara, Paita y Sechura , en Piura.

A diciembre 2025, registró una producción fiscalizada promedio de 3,022 barriles diarios de petróleo (bdp) y 8.5 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural, proveniente de pozos ubicados en plataformas marinas y pozos dirigidos perforados desde tierra.