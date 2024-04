El economista Carlos Linares se pronunció tras presentar su renuncia a la presidencia del directorio de Petro-Perú, a raíz de la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la Contraloría de la República, que lo inhabilita para cualquier cargo público por un año.

“Elevo mi voz de protesta ante lo que considero un atropello a mi bien ganado prestigio profesional, a lo largo de más de 40 años en el ámbito público y privado”, sostuvo el exfuncionario que estuvo menos de dos meses en el cargo.

Linares calificó de desproporcionada y arbitraria la decisión del órgano contralor tomada por una presunta infracción cometida durante su período como presidente del directorio de Cofide. Al respecto explica que la sanción responde a la asignación de gastos de caja chica por concepto de refrigerio y alimentación otorgados al despacho del presidente del directorio durante su período encabezando Cofide.

Petro-Perú.

“Puntualmente, se trató de gastos correspondientes a café, edulcorantes, frutas, entre otros, durante el periodo del 24 de marzo al 30 de junio de 2022. Es preciso señalar que esta asignación de gastos de caja chica venía siendo otorgada a los despachos de presidencia del directorio de Cofide mucho antes de mi ingreso a la entidad. , por lo que no era una práctica desconocida ni mucho menos ilegal. Siendo así, queda claro que esta sanción no solo carece de fundamento real sino que sobre todo es desproporcionada”, expresa en un comunicado difundido en su cuenta de LinkedIn.

Además, anunció que ha impugnado esta resolución ante el Poder Judicial al considerar que presenta “graves vicios de motivación. “Anteriormente no he querido hablar de este proceso para no entorpecer el mismo. Pero ante la arbitrariedad que se está cometiendo conmigo expreso mi total discrepancia con esta decisión del Tribunal de Contraloría, al ser abiertamente ilegal e irrazonable”, agrega.