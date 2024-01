“Lo más conveniente es que se proceda a declarar la insolvencia”

Por Alejandro Indacochea, analista económico y presidente de Indacochea Asociados.

La deuda de Petro-Perú es cuatro veces su patrimonio; no es posible la privatización porque tendríamos que pagar para que se lleven la empresa, ya que está prácticamente quebrada. El país no puede seguir perdiendo dinero sobre la base de promesas que no se cumplen teniendo necesidades apremiantes en educación, salud y seguridad.





Los verdaderos dueños de la empresa son los acreedores de la deuda, y lo más conveniente es que se proceda a declarar la insolvencia ante Indecopi y se haga una reestructuración modificando la estructura societaria. La primera medida sería nombrar un directorio profesional e independiente (sin conflicto de intereses) que se encargue de llevar a cabo la reestructuración de la empresa.





La reestructuración debe incluir la división de la empresa en unidades de negocio a fin de tomar las decisiones más adecuadas como vender, concesionar, liquidar activos o reorganizar la empresa con un programa de incentivos.





Entre algunas de estas medidas se tiene que entregar en concesión a un operador internacional la refinería de Talara, licitar los lotes petroleros a quienes tengan la capacidad financiera y técnica para su explotación, buscar socios estratégicos para las refinerías de Bagua y Pucallpa, licitar la concesión sur oeste, vender activos como el edificio de Petro-Perú, entre otras acciones.